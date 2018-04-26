Marmara Üniversitesi Fransa'da İslami ilimler akademisi kuracak

Marmara Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak Fransa'da İslami ilimler-ilahiyat alanında akademik birim kurulmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

26 Nisan 2018 Perşembe 09:02

Resmi Gazete'de yayımlanan Bakanlar Kurulu kararına göre, Marmara Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak Fransa'nın Strazburg kentinde İslami ilimler-ilahiyat alanında akademik birim kurulması kararlaştırıldı.

Söz konusu karar, Milli Eğitim Bakanlığının 15 Mart 2018 tarihli yazısı üzerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ek 39'uncu maddesine göre verildi.

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