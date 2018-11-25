Marmara, ılık ve yağışlı havanın etkisine girecek

İSTANBUL (AA) - Marmara Bölgesi, yarın batı kesimlerinden başlayarak Orta Akdeniz üzerinden gelen ılık ve yağışlı havanın etkisine girecek.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son değerlendirmelere göre, Marmara Bölgesi'nde, yarından itibaren batı kesimlerinden başlayarak Orta Akdeniz üzerinden gelen ılık ve yağışlı havanın etkisine girerek hava sıcaklıklarının artması bekleniyor.

Bölgede 29 Kasım Perşembe gününden itibaren Balkanlar üzerinden gelmesi beklenen yeni bir soğuk hava ile sıcaklıkların hissedilir derecede azalacağı ve mevsim normallerinin altına düşeceği tahmin ediliyor.

Haftanın ilk yarısında yağmur ve sağanak şeklinde meydana gelecek yağışların hafta sonuna doğru yüksek kesimlerden başlayarak karla karışık yağmur ve kar şekline dönmesi bekleniyor.

İstanbul genelinde hafta sonuna kadar her gün aralıklarla yağmur ve sağanak yağış görülecek. Bununla birlikte yeni haftanın ilk yarısında Marmara'nın batısında yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış olacağı öngölüyor.

Yağış nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayımlayacağı günlük tahmin raporları ve uyarıların takip edilmesi istendi.