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Meteorolojiden 'Marmara' sağanak uyarısı

Meteorolojiden alınan verilen göre; Marmara Bölgesi'nde İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinde sağanağın etkili olacağı tahmin ediliyor.

27 Eylül 2019 Cuma 09:20
Meteorolojiden 'Marmara' sağanak uyarısı

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgedeki hava sıcaklığında önemli değişiklik beklenmiyor.

Sıcaklığın mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak.

İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinde sağanak öngörülen bölgede, rüzgar batı ve kuzeybatı yönlerden orta kuvvette esecek.

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Haber Tarihi: 27 Eylül 2019 Cuma 09:20
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