Marmara'da sıcaklıkların azalması bekleniyor Yapılan son tahminlere göre, Marmara'da hava sıcaklıkları 2 ila 6 derece azalacak.

Marmara Bölgesi'nde sıcaklığın 2 ila 6 derece azalacağı tahmin ediliyor. Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede parçalı çok bulutlu hava hakim olacak. Bölge genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak beklenirken, sıcaklığın 2 ila 6 derece azalacağı öngörülüyor. Rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden orta kuvvette, yağış anında zaman zaman kuvvetlice (20-40 km/s) esmesi bekleniyor.

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