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Marmara'da sıcaklıkların azalması bekleniyor

Yapılan son tahminlere göre, Marmara'da hava sıcaklıkları 2 ila 6 derece azalacak.

16 Ağustos 2019 Cuma 08:55
Marmara'da sıcaklıkların azalması bekleniyor

Marmara Bölgesi'nde sıcaklığın 2 ila 6 derece azalacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede parçalı çok bulutlu hava hakim olacak.

Bölge genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak beklenirken, sıcaklığın 2 ila 6 derece azalacağı öngörülüyor.

Rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden orta kuvvette, yağış anında zaman zaman kuvvetlice (20-40 km/s) esmesi bekleniyor.

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Haber Tarihi: 16 Ağustos 2019 Cuma 08:55
  1. Marmara Bölgesi
  2. sıcaklık
  3. hava durumu

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