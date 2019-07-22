0553 313 94 23

Marmara Gölü'nde boğulan 2 kişi toprağa verildi

Salihli ilçesinde, teknenin alabora olması sonucu yaşamını yitiren AK Parti Gölmarmara İlçe Başkan Yardımcısı Nebi Saygı ile 13 yaşındaki Mesut Karakülah, son yolculuklarına uğurlandı

22 Temmuz 2019 Pazartesi 15:04
Marmara Gölü'nde boğulan 2 kişi toprağa verildi

MANİSA (AA) - Manisa'nın Salihli ilçesinde, teknenin alabora olması sonucu boğulan biri çocuk 2 kişi toprağa verildi.

Marmara Gölü'nde boğulan Mesut Karakülah (13) ve Nebi Saygı'nın (28) cenazeleri İzmir Adli Tıp Kurumundaki işlemlerinin ardından Gölmarmara ilçesine getirildi.

Karakülah'ın cenazesiHalime Hatun Camisinde kılınan namazın ardından Gölmarmara Mezarlığına defnedildi.

Cenazeye, Karakülah'ın yakınlarının yanı sıra AK Parti Manisa Milletvekili Uğur Aydemir ile CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de katıldı.

Aynı olayda yaşamını yitiren AK Parti İlçe Başkan Yardımcısı Saygı'nın cenazesi de Garaj Camisi'nde kılınan namazın ardından Gölmarmara Mezarlığına toprağa verildi.

Manisa'nın Salihli ilçesinde 20 Temmuz'da, bir balıkçı teknesiyle Marmara Gölü'nde teknenin alabora olması sonucu 3 kişi çevredeki balıkçılar tarafından kurtarılmış, kaybolan 2 kişinin de bir gün sonra cesetlerine ulaşılmıştı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Temmuz 2019 Pazartesi 15:04
  1. cenaze
  2. Gölmarmara
  3. manisa
  4. Mesut Karakülah
  5. Nebi Saygı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ertuğrul Yalçınbayır kimdir? Ertuğrul Yalçınbayır AK Parti’den neden istifa etti
    1. Ertuğrul Yalçınbayır kimdir? Ertuğrul..
    2. Soydan: “Fındıkta her yıl gördüğümüz..
    3. İstanbul'daki cinayet
    4. Başkan Hürriyet, Üçyol esnafıyla..
    5. Tırnak mantarını geçiren doğal yöntem
    6. İnsan kaçakçılığı yapan şebeke..
    7. Silahla oynarken kazara arkadaşını..
    8. Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. Ön..
    9. Düzce’de selde kaybolan bir kişinin..
    10. Yeni Malatyaspor, UEFA Avrupa Ligi 2...
    11. Ankara'da civadan etkilenen 11 kişi..
    12. Güney Asya’daki sel felaketinde ölü..
    13. STAR Rafineri'den Aliağa Devlet..
    14. Genel Yayın Yönetmeni itiraf etti!..
    15. Adana Demirspor’da çalışmalar sürüyor
    16. Kuveyt Türk, Kısa Vadeli Alacak..
    17. Düzce'de bir çocuğun cansız bedenine..
    18. Denize açılan 46 düzensiz göçmen..
    19. Rusya’da menfez çöktü, yük treni..
    20. Nissibi Köprüsü’ne ulaşım tek şeritten..
    İBB’de Gezici istilası
    İBB’de Gezici istilası
    Türkiye dev adımı atıyor! İşte çığır açacak projeler
    Türkiye dev adımı atıyor! İşte çığır açacak projeler
    The Guardian Gazetesi'nden Erdoğan'a küstah tehdit! "Bunların hesabı çetin olacak"
    The Guardian Gazetesi'nden Erdoğan'a küstah tehdit! "Bunların hesabı çetin olacak"
    Ali Babacan'ın yol haritası belli oldı
    Ali Babacan'ın yol haritası belli oldı
    Başsavcılıktan Erdoğan’a yönelik ağır sözlere fezleke! ‘Delilleri önüne koyacağız’ demişti
    Başsavcılıktan Erdoğan’a yönelik ağır sözlere fezleke! ‘Delilleri önüne koyacağız’ demişti

    Günün Karikatürü

    21 Temmuz 2019
    Türkiye bu seçimi konuşuyor! Önce BBP sonra o parti..
    Türkiye bu seçimi konuşuyor! Önce BBP sonra o parti..
    Üç makam araçlı cemiyet başkanı!
    Üç makam araçlı cemiyet başkanı!