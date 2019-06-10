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“Marmara Depremi’ni haftalar öncesinden tahmin edeceğiz”

Doğa Hareketleri Araştırma Derneği (DOHAD) Başkanı Fuat Agalda Marmara bölgesinde oluşturulan Deprem Öncesi Sıradışı Doğa Olayları Ulusal Gözlem Ağı sayesinde Marmara’da beklenen büyük depremi haftalar öncesinden tahmin edebileceklerini dile getirdi.

10 Haziran 2019 Pazartesi 13:01
“Marmara Depremi’ni haftalar öncesinden tahmin edeceğiz”

Doğa Hareketleri Araştırma Derneği (DOHAD) Başkanı Fuat Agalda Marmara bölgesinde oluşturulan Deprem Öncesi Sıradışı Doğa Olayları Ulusal Gözlem Ağı sayesinde Marmara’da beklenen büyük depremi haftalar öncesinden tahmin edebileceklerini dile getirdi.


Merkez üssü Marmara Denizi olarak tahmin edilen Marmara Depremi ile ilgili açıklama yapan DOHAD Başkanı Fuat Agalda, yapılan çalışmalar ve elde edilen erken uyarı verileri ile ilgili bilgiler verdi. Gelinen noktada ağın bulunduğu noktalardaki depremleri önceden tahmin ettiklerini vurgulayan Agalda Marmara’da meydana gelecek büyük depremi de haftalar öncesinden tahmin edeceklerini dile getirdi. Önümüzdeki 20-25 yıl içerisinde gelişen teknolojiler sayesinde depremlerin hava tahmini gibi önceden halka duyurulmasının da mümkün olabileceğini vurgulayan Agalda, “Türkiye ve dünyada deprem tahminleri hakkında 2 görüş var. Bir görüşe göre depremlerin önceden tahmin edilmesi mümkün değil. Diğer bir görüş ise tahmin edilebilir diyor. Elbette ki bir depremin erkenden tahmin edilebilmesi için disiplinli ve sık verilere ihtiyaç duyuyoruz. Bu verileri toplamak hiç de kolay bir şey değil. Bu amaçla Marmara bölgesinde birçok noktaya istasyonlar kurduk. Yalova’da da 3’ü merkezde ve 1 tanesi de Çınarcık ilçesinde olmak üzere 4 istasyonumuz var. Bu kapsamda Termal ilçesine de bir istasyon kuracağız. Bu istasyon da yer altı sularındaki ısı değişimlerini takip edecek. 17 Ağustos 1999 tarihinde meydana gelen deprem öncesinde Termal ilçesindeki su sıcaklıklarında önemli bir değişim yaşanmıştı. Birçok deprem öncesinde ortaya çıkan bu değişimler öneli veriler arasında yer alıyor. Biz istasyonlardan gelen verilerle 5 depremi önceden tahmin ettik. Kesin nokta tespiti yapılamasa da bölgesel anlamda 7-8 gün önceden bu depremleri bilmek bizi çok sevindiriyor” dedi.



19 yılın semeresini toplamaya başladık


Çalışmalara 19 yıl önce başladıklarına dikkat çeken DOHAD Başkanı Fuat Agalda, “Çalışmalar 19 yıl önce bu konuda uzmanlaşmış isimlerle birlikte başladık. Aradan geçen süreçte çok ciddi mesafe kat edildi. Bugün geldiğimiz noktada ise birçok depremi önceden tahmin edebiliyoruz. Bu konuda gerekli yerlere de bilgileri aktararak uyarıyoruz. Marmara’da da 60 istasyonumuz var. Biz Marmara Depremi’ni de haftalar öncesinden tahmin edeceğimizi düşünüyoruz. Dünyada birçok ülke de bu konuda çalışıyor. Gelişen teknolojilerle önümüzdeki 20-25 yıl içerisinde deprem tahminleri de hava durumu tahminleri gibi olacak ve önceden halka duyurulabilecek” diye konuştu.



KAF çevresi ve Ege’ye de istasyonlar kuruyoruz


Sadece Marmara’da değil birçok bölgede depremin önceden tahmini amacıyla istasyonlar kurmayı sürdürdüklerini de vurgulayan Agalda, “Çalışmalarımız sadece Marmara Bölgesi ile sınırlı değil. Halen Kuzey Anadolu Fay Hattı (KAF) çevresinde ve Amasya’da da istasyon kurma çalışmaları devam ediyor. Merzifon’da 4 istasyon kuruyoruz. Ege’de de istasyon kuracağız. Bu anlamda İzmir Belediyesi ile görüşmeler sürüyor. Elbette bize bu konuda en büyük destek yerel yönetimlerden geliyor. Onların destekleriyle illerdeki çalışmaları sürdürüyoruz” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 10 Haziran 2019 Pazartesi 13:01
  1. doğa

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