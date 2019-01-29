Marmara Depremi ne zaman olacak? Marmara'da beklenen Büyük İstanbul depremi ne zaman? 2019 uzmanların görüşü

Zaman zaman gündeme gelen Marmara'da beklenen Büyük İstanbul Depremi ne zaman olacak? Marmara Depremi olarak da ifade edilen ve İstanbul'da etkili olacağı düşünülen büyük şiddetli depremle ilgili son tahminler neler? İşte İstanbul'da beklenen deprem ile ilgili son gelişmeler...

Geçtiğimiz yıllarda uzmanlar Marmara bölgesinde beklenen büyük depremi işaret ederek 3 metrelik tsunami riskinin bulunduğunu vurgulamışlardı. İstatistiki olarak Türkiye ve yakın çevresinde 6.5 yılda bir 7'nin üzerinde bir deprem oluyor. Dünyada tektonik yer kabuğu plakaları var. Afrika, Arabistan, Avrasya ve Anadolu plakası gibi. Türkiye Anadolu plakasının üzerinde. Tarihte Anadolu'da, Tetis Okyanusu diye bir okyanus var. Zamanında Afrika ve Arabistan plakası Anadolu plakasının üzerine bastığı için Tetis Okyanusu dağılmış. Anadolu'da sıra dağlar oluşmuş, Anadolu plakası bu nedenle batıya doğru kaçmış. Bu yüzden Anadolu plakası her yıl 2.5 santimetre batıya ilerliyor. 2.5 santimetrelik hareket nedeniyle biriken enerji doyuma ulaştığında fayı kırarak enerjiyi dışarı çıkarması söz konusu. Peki Marmara Bölgesinde etkili olması beklenen Büyük İstanbul Depremi ile ilgili son tahminler neler?

Habertürk TV'de yayınlanan bir programda Marmara Depremi ile ilgili Fransız jeolog Le Pichon Türkiye haritası üzerinde deprem riski olan bölger üzerinde yorumlarda bulundu. Marmara bölgesindeki deprem riskine değinen Fransız jeolog Le Pichon Akdeniz'de sismik hareketlilik olacağının ve Ege'de de geçmişte görülen ufak şiddetli tsunamiler olabileceğinin öngörüldüğüne değindi.

Ege'de tsunami olabilir

Fransız jeolog Le Pichon, "Ege denizinde çok büyük tsunamiler yaşanmıştı. En büyüğü sentorendir. Bütün Akdeniz'de de etkili olmuştur. Böyle felaketler tabi Marmara denizinde olmayacaktır. Egede başka olaylar olmaya devam edecektir.

Marmara'da çok büyük oranda kayma olmuyor. Fakat 1999'da yerel tsunamiler olmuştur yine bu şekilde küçük tsunamiler olabilir, ön görülebilir. Deprem anında tsunamiler olabilir. Ama tabiki Ege Denizi'ndeki gibi bir boyutta değil." açıklamasında bulundu.

İstanbul'da hangi bölgeler daha çok deprem riski taşıyor?

Her şeyden önce bu konuda çok fazla çalışma yapıldı. Bizim benimsediğimiz senaryo şu şekilde; bir zelzele olacak, şu şu yerlerde etkili olacak diyebiliyoruz. Kural şudur; sağlam olmayan kayaların bulunduğu yerler daha fazla hasar görecektir. Tortu üzerinde değil de sağlam kaya üzerindeki bölgeler daha az zarar görecektir.

İstanbul'un güney sahil bölümleri şiddet olarak 9 u buluyor. Dolayısıyla en tehlikeli bölgeler İstanbul'un güney bölgeleri. Ondan sonra iki köprü arasında olan bölgeler. Daha az tehlikeli olanlar ise İstanbul'un kuzey bölgesidir.

Kırılmalar hangi aralıkta olacak?

Bu tür öngörüler elimizdeki bilimin imkanlarıyla öngörülemez. Dolayısıyla tam bir cevap veremem. Ama şunu söyleyebilirim. Fayın tamamı 100- 150 yıl içinde kırılacak.

Programda konuşan uzmanlar İstanbul'da en büyük tehlikenin beklenen bu felakete karşı önlem alınmaması olarak değerlendirdi.