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Marmara depremi için tarih verdi: Yarın 8 büyüklüğünde deprem olacak!

Kendisini sismik uzman, deprem tahmincisi olarak tanımlayan Frank Hoogerbeets mega deprem tahminini 21 Şubat olarak duyurdu. Fakat Çanakkale'de meydana gelen deprem ile, tahmin edilen deprem daha önce meydana gelerek daha küçük bir şiddette gerçekleşti.

20 Şubat 2019 Çarşamba 21:47
Marmara depremi için tarih verdi: Yarın 8 büyüklüğünde deprem olacak!

Dünya genelinde depremlerin birçoğu Pasifik Ateş Çemberi adı verilen bölgede meydana geliyor. Kuzey Anadolu Fay Hattı üzerinde olan Türkiye de aktif deprem kuşağı içerisinde bulunuyor.

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Kendisini deprem tahmincisi olarak tanımlayan Frank Hoogerbeets, bir dizi deprem tahminini geçtiğimiz günlerde kamuoyu ile paylaşmıştı.

Hoogerbeets, şubat ayında gezegen hizalanması yaşanacağını ve bunun etkilerinin Dünya için korkunç olacağını söylemişti. Hoogerbeets yaptığı açıklamalarda 13 Şubat'ta aynı düzlemde konumlanacak olan Mars, Uranüs ve Neptün'ün hareketleri Dünya'yı sarsacaktı.

Hoogerbeets özellikle şubat ayının son iki haftasına dikkat çekmişti. Tahmininden son derece emin olduğunu söyleyen Hoogerbeets bu defa mega deprem için net tarihi verdi.

Hoogerbeets 21 Şubat Perşembe günü 8'den daha büyük bir depremin yaşanacağını öne sürdü. Yeni nesil deprem tahmincisinin internet sitesinde yer verdiği bilgilere göre 17 ve 21 Şubat tarihleri arasında 7, 8 ya da daha büyük bir depremin meydana gelebileceğine dikkat çekildi.

19 ve 21 Şubat tarihleri kritik günler olarak bildirildi.

Üç yıldır yoğun gözlemler yaptığını söyleyen Hoogerbets tahminini Güneş Sistemi Geometri Endeksi'ne dayandırıyor. Hoogerbets, gezegen hizalanması durumunda şiddetli depremlerin görüldüğünü iddia ediyor.

Hoogerbets'in iddiaları son derece ilgi çekici olsa da birçok uzman depremlerin önceden tahmin edilmesinin olanaksız olduğunu söylüyor. ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu'nda görev yapan John Bellini, depremlerin ne zaman olacağının tahmin etmenin mümkün olmadığını vurguluyor.

Bellini, büyük depremler öncesi zaman zaman öncü şokların yaşandığını belirtiyor.

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Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 21:47
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  4. Kuzey Anadolu Fay Hattı
  5. Güneş Sistemi Geometri Endeksi
  6. ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu
  7. 21 Şubat Perşembe günü

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