"Marmara Denizi’ni kirletenler havadan denetleniyor

Marmara Belediyeler Birliği’nin 2018 yılı birinci olağan meclis toplantısı Antalya’da Belek Turizm Merkezi’ndeki bir otelde gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan Uysal, Marmara Belediyeler Birliği’nin 1975 yılında kuruluş amacının, "Marmara Denizi nasıl kirlilikten kurtarırız veya nasıl kirlenmesini önleriz” olduğunu hatırlattı.

Marmara Belediyeler Birliği’nin günümüzde belediyeler arasındaki dayanışma eğitim faaliyetlerine önem verdiğinin altını çizen "Şuanda baktığımızda Marmara Denizi’nin kirliliğine önlenmesine yönelik çalışma biraz geri planda kalmış gibi. Bu toplantıda 43 yıl önce hangi amaç ile geçmişte bu birlik yola çıkmışsa onu tekrar birinci gündem maddemiz haline getirelim. Marmara Denizi’nin kirliliğin önlenmesine yönelik neler yapabiliriz, birinci önceliğimizi öne çekelim. Eğitim çalışmaları yapıyorsak ona devam edelim. Doktora master yapan öğrencilere destek verelim. Bu konuda da ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum" ifadelerine yer verdi.

İstanbul’da İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (İSKİ) çok büyük yatırımlar yaptığının altını çizen Uysal, şuan yüzde 99 oranında suların arıtılarak denize ulaştırıldığını bildirdi.

Biyolojik arıtma denilen tamamıyla temizlenmiş su konusunda çalışmalar yapıldığını kaydeden Uysal, buna rağmen yüzde 99 ön arıtmayla Marmara’ya baskı yapan kirliliği azalttıklarını belirtti.

"İKİ TARAFLI DÜŞÜNMEK GEREKİR"

Kartal, Maltepe’de denize arıtılmış su vermenin bir şey ifade etmediğini dile getiren Mevlüt Uysal, "Karşıda Yalova’dan belde belediyelerin arıtması yapılmadıysa bizim yaptıklarımız boşa. Amaç o denizin kurtulmasıysa bir yakadaki kirliliğin önlenmesi işi çözmüyor, iki tarafı birlikte düşünmemiz gerekiyor. Marmara Belediyeler Birliği var ise bunu çok rahat başarabiliriz" dedi.

"MARMARA'DA UÇAKLARLA DENETİM"

İki uçakla Marmara Denizi’nin tamamı üzerinden denize kirli sular bırakan gemileri takibe aldıklarını işaret eden Mevlüt Uysal, "Bunun devamında denize akan derelerden sanayi tesislerinin atıklarını arıtmadan geçirmeden direkt denize salıyorsa, onlarda havadan kontrol edilebiliyor. Alınan numunelerle hangi tesisin arıtma yapmadığı takip edilebiliyor. Şuanda İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin uçaklarla yaptığı kontrol sistemine diğer belediyelerde dahil olursa, bütün dereleri takibe almak, varsa kirliliklerin numunelerini almak ve tesisleri belirleyerek caydırıcılık sağlanabilir" dedi.

"TEMİZ MARMARA İÇİN ÇALIŞMALIYIZ"

Marmara Denizi’ne kıyısı olan her ilin kirlilik konusunda duyarlı olması gerektiğinin altını çizen Uysal, "Marmara Denizi’nden eğer Tekirdağ tarafı kirlendiyse, Balıkesir ben kurtardım diyemez. Balıkesir kirlenirse ben Tekirdağ’ı kurtardım diyemez. Bizim birliğimiz varsa Marmara Denizi’nde bu çalışmayı sıkı şekilde yapmalıyız. İlk yaptığımız sanayi tesislerini atıkların denize ulaşmasını, gemilerin atık sularını deniz ulaşmasını engellemek. Belediyeler olarak gücümüzü birleştirdiğimizde bir master planıyla derelerden denize gelen atık suların arıtılarak denize ulaşmasını sağlayabiliriz. Her belediye kendi çabaları ile bir şeyler yapmaya çalışıyor. Biz tecrübelerimizi neden paylaşmıyoruz. Gelecek nesillere daha temiz Marmara Denizi bırakmak için bu çalışmaları yapmalıyız" ifadelerine yer verdi.

Bütün belediyelerin dere ıslahlarıyla ilgili problemleri olduğunu işaret eden Uysal, kronik sorunlardan derelerin ıslah edilmesinin önemli bir hizmet olduğunu kaydetti.

Marmara Belediyeler Birliği’nin en önemli konusunun eğitim olduğunu vurgulayan Mevlüt Uysal, yurt dışı gezilerinde şehirlerdeki yeniliklerin takip edilmesinin önemli olduğunu vurguladı.

"SOKAK PAZARLARI SORUNU"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Türkiye’nin sokak pazarları diye bir gerçeği olduğunu da işaret ederek, "Şu anda herhangi bir vatandaş ’benim sokağımda kurulan pazar, itfaiye ve ambulans girişini engelleyerek can güvenliğimi tehlikeye sokuyor’ diyerek mahkemeye müracaat etse o sokakta pazaryeri kurulmasını mahkemeler yasaklıyor. Bu pazaryeri meselesini nasıl çözeceğiz? Doktora yapan 3 öğrenciye bunun sorumluluğunu verelim. Çalışsınlar, dünyayı takip etsinler ve bunun çözümünü ortaya koysunlar. Bir ekip kuralım, dünyadaki pazaryerlerini dolaşsınlar, en iyi çözüm üretenleri bulalım. ’Büyükşehirlerde şu şekilde, ilçelerde şu şekilde ve beldelerde şu şekilde çözülebilir’ diye ortaya bir çözüm koyalım. Marmara Belediyeler Birliği olarak Marmara Denizi’nin içine akan kirli suları ne kadar azaltabilirsek o kadar büyük bir iş yapmış oluruz. Belediyelerimizin yaptığı işlerdeki kronik sorunlara ne kadar çözüm bulursak o kadar iş yapmış oluruz" ifadelerine yer verdi.

"İŞİMİZİN SORUMLULUĞUNU BİLİYORUZ"

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, belediyeciliğin insan yaşamını kolaylaştıran beceri sanatı olduğunu belirtti. Belediyeciliğin insan yaşamının her noktasında olduğunun altını çizen Türel, "İnsan yaşamını kolaylaştırmayı ortaya koyarken şehirlerimizin karakterini belirleyen bir vizyonu ortaya koymak önemli hususlardan biridir. Şehirler insan karakteri üzerinde direk etkisi olan bir husustur. Bizler de o karakteri belirleyen başkanlar olarak işimizin sorumluluğu daha iyi idrak etmeliyiz" dedi.

"HİZMET EDECEĞİZ GÖNÜL ALACAĞIZ"

Şehirlerde yaşayan insanların alışkanlıklarının farklı olduğunu dile getiren Türel, "Antalya gibi bir şehre sanayi karakteri yüklemeye kalkarsanız bugünkü Antalya’yı bulamazsınız. Side’ye çimento fabrikası yaptırsaydık, Kaleiçi’ni koruma altına almasaydık, turizm bu kadar gelişebilir miydi? Sanayi, turizm ve tarıma zarar vermemeli, çevre hassasiyeti yüksek tesislerle olabilir. Biz şehirlerimize doğru karakteri bugünlerden yarınlara doğru yükleyebilirsek, geride hoş sedalar kalır. Hizmet bizim vazgeçilmezimiz, hizmet gereklidir. Hizmet gereklilik ama gönül almak yeterlilik. Bunun ikisini denge içinde yürütmek gerekir. Hem hizmet edeceğiz hem gönül alacağız" diye konuştu.

Uysal, katılımlarından dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel’e plaket takdim etti.