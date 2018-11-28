Marmara Denizi'nde poyraz

Hızı zaman zaman saatte 40 kilometreye ulaşan poyraz nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı 5 şilep ve tanker, Süleymanpaşa sahiline demirledi.

Bu arada poyraz, balıkçıları da olumsuz etkiledi. Poyraz nedeniyle gırgır ve küçük tekne balıkçıları, denize açılamadı.

Öte yandan sağanak yağışın aralıklarla etkili olduğu kentte, Altınova, Kumbağ, Hükümet, Muratlı ve Namık Kemal caddelerinde yayalar zor anlar yaşadı, trafik akışı zaman zaman aksadı.

Meteoroloji yetkilileri, fırtınanın etkisini sürdüreceğini belirterek, deniz ulaşımını kullanacak vatandaşları ve balıkçıları olumsuzluklara karşı uyardı.