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Marmara Denizi'nde fırtına uyarısı

29 Mart 2019 Cuma 02:19
Marmara Denizi'nde fırtına uyarısı

ANKARA (AA) - Marmara Denizi'nde rüzgarın bugün akşam etkisini artırarak fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, Marmara Denizi'nde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden esen rüzgarın bu akşam saatlerinden itibaren etkisini artırarak 6 ila 8 (50-75 km/saat) kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği öngörülüyor. Fırtınanın cumartesi akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Fırtına nedeniyle meydana gelebilecek ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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Haber Tarihi: 29 Mart 2019 Cuma 02:19
  1. fırtına
  2. Marmara Denizi
  3. Meteoroloji Genel Müdürlüğü

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