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Marmara Denizi'nde fırtına uyarısı

10 Aralık 2018 Pazartesi 09:14
Marmara Denizi'nde fırtına uyarısı

İSTANBUL (AA) - Marmara Denizi'nde rüzgarın öğle saatlerinden sonra fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, rüzgarın Marmara Denizi'nde bugün öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (60-75 km/sa) fırtına şeklinde esmesi öngörülüyor.

Fırtınanın gece saatlerinden itibaren etkisini kaybedeceği tahmin edilirken, fırtına nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı, başta denizciler ve balıkçılar olmak üzere, ilgililerin dikkatli olmaları istendi.


Haber Tarihi: 10 Aralık 2018 Pazartesi 09:14
  1. fırtına
  2. Marmara Denizi

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