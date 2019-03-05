Marmara Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem Merkez üssü Bursa'nın Karacabey ilçesi açıkları olan 4 büyüklüğünde deprem kaydedildi

ANKARA (AA) - Marmara Denizi açıklarında 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Karacabey ilçesi açıklarında Marmara Denizi'nde 4 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi. Depremin saat 00.07'de ve yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirlendi.

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