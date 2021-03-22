Marmara Bölgesi'nin vaka artışında birinci ili Yalova'da vatandaşlar tedirgin

Marmara Bölgesi'nin en çok vaka görülen illerinden olan Yalova'da vatandaşların tedbirlere uymadığı görülürken, bir kesim de vaka sayısından endişe duyuyor.

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan illere göre vaka sayılarında 100 binde 275,31'lik vaka artışıyla Yalova, Türkiye genelinde 5'inci, Marmara Bölgesi'nde 1’inci il oldu.

Ek terbirler alınacak

Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, salgının önlenmesine yönelik ek tedbirler alınacağı konusunda vatandaşları uyardı.

Maske, sosyal mesafe ile temizlik kurallarına yeteri kadar kentte uyulmadığını dile getiren vatandaşlar ise alınacak ek tedbirlerden dolayı tedirgin. Kent merkezinde maskesiz kameralara yansıyan vatandaşların görüntüleri dikkat çekti.

“Yaşlılar kadar gençler de dikkat etmeli"

Kentte vatandaşlar, artan vaka oranlarından dolayı tedirgin. Yalova’da herkesin kurallara uyması gerektiğinin altını çizen Bilal Kaşıkçı (73), şunları söyledi:

“Yaşlılar kadar gençler de dikkat etmeli. Gençlerin maske takmadığını, toplu olarak gezdiğini çok görüyoruz. Hepimiz maske, mesafe ve temizlik kuralına uymalıyız. Kabahati kendimizde aramalıyız. Kendimizi korursak, her şey düzelir, bırakırsak, gezersek hastalık bulaşır.”

Maskesiz gençler kameraya yansıdı

Kentte vaka oranlarının artışı hakkında vatandaşların görüşlerini açıkladığı sırada ise kameralara maskesiz iki gencin görüntüsü yansıdı. Ellerindeki maskeleri daha sonra uyarı üzerine taktıkları gözlendi.

Maskesiz dolaşanlara tepki gösteren vatandaşlar ise “Yakında burayı tam kapatacaklar. Kurallara ne yazık ki kimse uymuyor.” ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı'ndan açıklama

Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, kentte artan vaka oranları karşısında İl Hıfzıssıha Kurulu’nun ek tedbirler getireceğini belirtti.

Tutuk, “Yalova, üç büyük şehrin geçiş güzergahında. Günlük, tersane ve sanayi tesislerinde çalışmak için çok sayıda kişinin geldiği kente, yazlıkçılar da rağbet ediyor. Bunlar vaka artışını etkiliyor. Hasta sayısını düşürmek ise vatandaşlarımızın elinde. Duyarlı olup, maske ve mesafe tedbirlerine dikkat edilmeli." dedi.