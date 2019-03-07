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Marmara bölgesinde parçalı bulutlu hava bekleniyor

Marmara Bölgesi'nde parçalı bulutlu hava hakim olacak

07 Mart 2019 Perşembe 09:17
Marmara bölgesinde parçalı bulutlu hava bekleniyor

Marmara Bölgesi'nde parçalı bulutlu hava hakim olacak.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor.

Parçalı bulutlu hava öngörülen bölgenin doğu kesimlerinde, yer yer pus ve sis olacak.

Bölgede rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerinden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

 

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Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 09:17
  1. Marmara Bölgesi
  2. parçalı bulutlu

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