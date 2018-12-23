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Marmara Bölgesi için soğuk ve yağışlı hava uyarısı

Bölgenin yarın akşam saatlerinden itibaren kuzeybatı kesimlerinden başlayarak Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı sistemin etkisine girmesi bekleniyor

23 Aralık 2018 Pazar 15:24
Marmara Bölgesi için soğuk ve yağışlı hava uyarısı

İSTANBUL (AA) - Marmara Bölgesi'nin yarın akşam saatlerinden itibaren kuzeybatı kesimlerinden başlayarak Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı sistemin etkisine girmesinin beklendiği bildirildi.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, hava sıcaklıklarının salı günü Marmara Bölgesi'nin genelinde 8-12 derece azalacağının ve mevsim normallerinin altına ineceğinin tahmin edildiği belirtildi.

Salı günü, bölgede görülecek yağışların önceleri genellikle yağmur ve sağanak, zamanla Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde kar şeklinde olmasının beklendiği kaydedildi.

Çarşamba günü ise Trakya çevreleri dışında görülmesi beklenen yağışların İstanbul’da hafif kar, Kocaeli ve Sakarya'da kar şeklinde olacağının tahmin edildiği bildirildi.


- İstanbul'da sıcaklık çarşamba ve perşembe 1-2 derece olacak

İstanbul'da yarın akşam saatlerinden itibaren kuvvetli yağış, hava sıcaklığının azalmasıyla önce kentin yüksek kesimlerinde, zamanla il genelinde karla karışık yağmur, çarşamba günü ise aralıklarla hafif kar yağışının görülmesinin beklendiği duyuruldu.

Pazartesi günü 14 dereceye kadar yükselecek hava sıcaklığının çarşamba ve perşembe günleri 1-2 dereceye kadar düşeceğinin tahmin edildiği belirtildi.

Soğuk ve yağışlı sistemin perşembe günü doğuya doğru hareket etmesinin beklendiği kaydedildi.


Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 23 Aralık 2018 Pazar 15:24
  1. hava
  2. Meteoroloji
  3. sıcaklık

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