Marmara Belediyeler Birliği’nde Büyükakın dönemi

Marmara Belediyeler Birliğinin (MBB) 2019 Yerel Seçimler akabinde gerçekleştirdiği, 1. Olağan Meclis Toplantısı’nda Başkanlık görevine Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın seçildi. Marmara Belediyeler Birliğinin Türk belediyeciliğinde bir başarı öyküsü ve marka haline geldiğini belirten Başkan Büyükakın, “Marmara Belediyeler Birliğinin kuruluş yıl dönümü olan böylesine anlamlı bir günde bizi başkanlık göreviyle onurlandırdınız. Bu göreve bizi layık gören tüm meclis üyelerimize tek tek teşekkür ediyorum.” dedi.

İstanbul’da gerçekleştirilen toplantıda, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün ve Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt Marmara Belediyeler Birliği Encümen Üyesi olarak seçildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan Meclis Toplantısı’na, meclis üyeleri arasından yaşça en büyük olan Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner başkanlık etti. Toplantıda, Birlik Başkanı, 1’inci ve 2’nci başkan vekilleri ile Birlik Encümen Üyeleri, Divan Katip Üyeleri, Denetim Komisyonu ve İhtisas Komisyonları seçimi yapıldı.

Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, MBB’nin bu yıl 44. yılını kutladığını vurgulayarak, “25 Nisan 1975’te yola çıktığı ilk günden beri Türkiye’de demokratik yerel yönetim hareketinin gelişmesi, belediyelerin yetki ve kaynaklarının artırılması, çevre bilincinin geliştirilmesi gibi konularda öncülük yapmıştır. Belediyeler arasında koordinasyon ve işbirliğinin gelişmesi, ortak sorunlara işbirliği içinde çözüm bulunması ve belediyelerin uluslararası arenada temsili konusunda da fark oluşturan çalışmalara imza atmıştır. MBB, kuruluşundan bugüne rahmetli Ahmet Enön’den Hasan Akgün’e, Kadir Topbaş’tan Recep Altepe ve Mevlüt Uysal’a kadar çok kıymetli aktörlerin başkanlık yaptığı bir birlik. Çeşitli siyasi partilerden seçilmiş belediye başkanları ve meclis üyeleri arasında, uzlaşma ve birlikte çalışma kültürünün oluşmasında önemli bir rol üstlenmiştir. Bu yolda çaba göstermiş olan tüm belediye başkanları ve meclis üyelerine teşekkür ederim.” diyerek MBB’nin kuruluş amacına ve yürüttüğü çalışmalara vurgu yaptı.

Sorumluluğumuz büyük

MBB’nin, belediye çalışanlarının niteliğinin artırılması amacıyla kurduğu Yerel Yönetim Akademisi’nde verilen derslerin, belediyelerin en önemli kaynağı olan insana yatırım noktasında büyük önem arz ettiğini ve Türkiye’nin önde gelen akademisyenlerinin ve yerel yöneticilerinin bu akademide verdiği derslerin çok kıymetli olduğunu sözlerine ekleyen Başkan Büyükakın, “Marmara’nın kıyılarında Türkiye’nin dinamosu, lokomotifi konumundaki şehirler bulunuyor. İki kıt’ayı birbirine bağlayan İstanbul ve Çanakkale Boğazları hem eşsiz bir değer oluşturuyor. Sorumluluğumuz büyük İnşallah MBB olarak Türkiye’nin önemli bir merkezine hizmet ederken belediyeciliğin ve şehirciliğin örnek modelini hayata geçirmeyi başarırız.”

Birlikte üretmeye devam edeceğiz

Konuşmasında Marmara Belediyeler Birliği olarak yeni dönemde de çevre, eğitim ve danışmanlık çalışmalarına büyük önem verileceğinin altını çizen Başkan Büyükakın, “40 yılı aşkın birikim ve tecrübeden alacağımız güçle sürdürülebilir, kapsayıcı bir şehir yönetimi için çalışmaya devam edeceğiz. Sizlerin de katkısıyla, hep birlikte, eleştirilerin ve örnek çalışmaların yol gösterici mahiyeti doğrultusunda birlikte üretmeye devam edeceğiz. Yeni dönemin hepimize hayırlar getirmesini, Türk belediyecilik sisteminin gelişerek ilerlemesini temenni ediyorum” dedi.

Toplantıda komisyon üyeleri ise şu isimlerden oluştu:

Meclis Başkan Vekilleri

M. Ergün Turan ( Fatih Belediye Başkanı)

Vefa Salman ( Yalova Belediye Başkanı)

Divan Katipleri

Betül Birer ( Bağcılar Belediyesi Meclis Üyesi)

Fatih Keleş ( Beylikdüzü Belediyesi Meclis Üyesi)

Plan ve Bütçe Komisyonu

Şadi Yazıcı (Tuzla Belediye Başkanı)

Hüseyin Keskin ( Sultanbeyli Belediye Başkanı)

Mevlüt Öztekin ( Kağıthane Belediye Başkanı)

M. Mustafa Özacar (Gelibolu Belediye Başkanı)

Mustafa Günalp ( Kadıköy Belediyesi Meclis Üyesi)

DenetimKomisyonu

Hasan Tahsin Usta ( Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı)

Şeyma Döğücü ( Sancaktepe Belediye Başkanı)

Volkan Yılmaz ( Silivri Belediye Başkanı)

Murat Gerenli ( Lüleburgaz Belediyesi)

Muammer Keskin ( Şişli Belediye Başkanı)