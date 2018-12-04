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"Marley kimde kalacak?" davası

Eskişehir'de ayrıldığı erkek arkadaşının köpeğini alıkoyduğu iddia edilen sanığın yargılandığı davanın duruşmasında tanıklar dinlendi

04 Aralık 2018 Salı 16:13
"Marley kimde kalacak?" davası

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de ayrıldığı erkek arkadaşının "Golden" cinsi "Marley" isimli köpeğini alıkoyduğu iddiasıyla hakkında dava açılan sanığın yargılanmasına devam edildi.

Eskişehir 3. Asliye Hukuk Mahkemesinde görülen davanın duruşmasında, davacı Osman Orhan Baçaru (23) ve avukatı ile davalı Ezgi B'nin avukatı hazır bulundu.

Tanık olarak dinlenilen veteriner hekim Gürcan Yiğit Özkan, köpeğin veteriner hekimliğindeki sağlık karnesinin davalı Ezgi Bölükbaşı'ndan davacı Osman Orhan Baçaru'nun üzerine geçirildiğini söyledi.

Osman Orhan Baçaru'nun ev arkadaşı Kerem Doğru da "3 ay boyunca köpek bizimle kaldı. Tüm bakımını Osman yapıyordu." dedi.

Duruşma dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

Eskişehir'de, Anadolu Üniversitesi Turizm ve Otelcilik Fakültesi öğrencisi 23 yaşındaki Baçaru, Mart 2017'de internet üzerinden ilan vererek "Marley" adlı köpeğini sahiplendirmek isteyen Ezgi B. ile iletişime geçerek köpeğini sahiplendiğini iddia etmişti. Daha sonra Ezgi B. ile bir süre aynı evi paylaştığını öne süren Baçaru, yaklaşık bir yıl sonra ayrıldığı kız arkadaşının köpeği vermediğini ileri sürerek hukuk mücadelesi başlatmıştı.

Haber Tarihi: 04 Aralık 2018 Salı 16:13
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