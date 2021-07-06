  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
‘Dur’ ihtarına uymayıp kaçtılar! Kilolarca eroin çıktı
İstanbul merkezli 9 ilde FETÖ baskını
İl Milli Eğitim Müdürlüklerinde eğitim müfettişi alımı
Diyet uzmanları kilo vermeye yardımcı olan sebzeleri açıkladı
Biyografi Marko Arnautovic kimdir? Marko Arnautovic nereli? Marko Arnautovic hangi takımda oynadı?
Biyografi

Marko Arnautovic kimdir? Marko Arnautovic nereli? Marko Arnautovic hangi takımda oynadı?

Marko Arnautovic kimdir? Marko Arnautovic kaç yaşında? Marko Arnautovic hangi takımda oynuyor? Marko Arnautovic şuan nerede oynuyor? soruları Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörü Vitor Pereira olmasından sonra merak edilir oldu. Zira Marko Arnautovic, Vitor Pereira’nin eski öğrencisi.

Yeniakit Publisher
2021-07-06 09:14:00 - 2021-07-06 09:14:55
Marko Arnautovic kimdir? Marko Arnautovic nereli? Marko Arnautovic hangi takımda oynadı?

Fenerbahçe teknik direktörü Vitor Pereira, ilk etapta Çin'de çalıştırdığı Shangai SIPG'den eski öğrencisi Marko Arnautovic'i istedi. Fanatik’te yer alan habere göre, Menajerler aracılığı ile temas kurulan 32 yaşındaki golcünün, 3 milyon Euro bandında bir ücret talep ettiği bilgisine ulaşıldı. Ancak Sarı-Lacivertli kulübün, 2022 Aralık'a kadar sözleşmesi bulunan Avusturyalı forvet ile bu konuda pazarlık yapacağı da edinilen bilgiler arasında yer aldı. Peki Marko Arnautovic kimdir? Marko Arnautovic nereli? Marko Arnautovic hangi takımda oynadı?

Marko Arnautovic kimdir?

Marko Arnautovic 19 Nisan 1989 tarihinde  Avusturya’nın Viyana şehrinde doğdu. Kanat ve Forvet mevkilerinde görev alabilen Avusturyalı futbolcudur. Şu an İngiltere, Premier League ekiplerinden Stoke City takımında forma giymektedir.

Marko Arnautovic hangi takımlarda oynadı?

2006-2010 FC Twente

2009-2010 Internazionale

2010-2013 SV Werder Breme

2013-2017 Stoke City

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay