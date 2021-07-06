Fenerbahçe teknik direktörü Vitor Pereira, ilk etapta Çin'de çalıştırdığı Shangai SIPG'den eski öğrencisi Marko Arnautovic'i istedi. Fanatik’te yer alan habere göre, Menajerler aracılığı ile temas kurulan 32 yaşındaki golcünün, 3 milyon Euro bandında bir ücret talep ettiği bilgisine ulaşıldı. Ancak Sarı-Lacivertli kulübün, 2022 Aralık'a kadar sözleşmesi bulunan Avusturyalı forvet ile bu konuda pazarlık yapacağı da edinilen bilgiler arasında yer aldı. Peki Marko Arnautovic kimdir? Marko Arnautovic nereli? Marko Arnautovic hangi takımda oynadı?

Marko Arnautovic kimdir?

Marko Arnautovic 19 Nisan 1989 tarihinde Avusturya’nın Viyana şehrinde doğdu. Kanat ve Forvet mevkilerinde görev alabilen Avusturyalı futbolcudur. Şu an İngiltere, Premier League ekiplerinden Stoke City takımında forma giymektedir.

Marko Arnautovic hangi takımlarda oynadı?

2006-2010 FC Twente

2009-2010 Internazionale

2010-2013 SV Werder Breme

2013-2017 Stoke City