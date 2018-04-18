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Marketten muz aldı, içinden çıkan şoke etti

İngiltere'de ünlü süpermarket zincirlerinin birinden paketlenmiş muz alan kadın, içinden akrep çıkması üzerine büyük şok yaşadı. Akrebi yakalayan kadın süpermarkete giderek şikayetçi oldu.

18 Nisan 2018 Çarşamba 09:17
Marketten muz aldı, içinden çıkan şoke etti

İngiltere'de yaşayan 67 yaşındaki kadın, ünlü market zinciri ALDI'den aldığı paket muzun içinden akrep çıkmasıyla hayatının şokunu yaşadı.

10 STERLİNLİK ÖZÜR

Linda Pollard isimli kadın, içinde 5 adet muz bulunan kilitli paketin içinden kocaman bir akrep çıkması üzerine markete giderek şikayetçi oldu. Süpermarket zinciri ise özür dikeyerek kadına iyi niyet göstergesi olarak 10 sterlin değerinde bir kupon verdi.

ZEHİRLİ BİR TÜR

Olayı araştıran uzmanlar, muz paketinin içinden çıkanın muzların geldiği Orta Amerika'daki Belize'de yaygın olan bir Slenderbrown tipi bir akrep olduğunu açıkladılar. Ayrıca akrebin zehirli bir tür olduğu da ifade edildi.

Pollard korkusunu hala üzerinden atamadığını ve evde ikinci bir akrep olması ihtimalini düşündüğü için sürekli bir yerleri kontrol etmeye başladığını söyledi.


(Türkiye)
Haber Tarihi: 18 Nisan 2018 Çarşamba 09:17
  1. İngiltere
  2. muz

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