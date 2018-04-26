Marketten krem çalarken yakalanan Bakan istifa etti!

İspanya Başbakanı Mariano Rajoy'un en sıkı müttefiklerinden Cristina Cifuentes'un, sahte master derecesi skandalının ardından bu kez de yüz kremi çaldığı görüntüler ortaya çıktı. Madrid Özerk Yönetimi Başkanı istifa etti.



MARKETTEN KREM ÇALMIŞ, GÜVENLİKÇİLER YAKALAMIŞ



Üzerindeki istifa baskısını savuşturmak için tüm suçun master derecesini veren üniversitede olduğunu, tartışmalı master sertifikasını reddettiğini söylemeye kadar giden Cifuentes, Başbakan Rajoy'un desteğine sahip olduğunun da altını çizdi ancak bugün OKdiario isimli haber sitesi, 2011 tarihli bir video yayımladı. Videoda kadın lider, iki paket yaşlanma karşıtı krem 'aşırdığı' dükkanda güvenlikçiler tarafından bir odaya götürülüp çantası aranırken görülüyor.



"LİNÇ" YORUMU YAPTI



​Hemen basın toplantısı düzenleyen Cifuentes, videoda 7 yıl önce 'istemsizce yaptığı bir hatadan başka bir şeyin gözükmediğini' savundu. Bu yüzden 'kamuoyuna rezil edilmek istendiğini, kişiliğinin linç edildiğini' iddia eden kadın lider, "Bu, bir süredir siyasi olmaktan çıkıp kişisel hal alan bir taciz ve yıkım kampanyası. Çok net kırmızı çizgilerden bazıları çiğnendi" dedi.



GÖREVİNDEN AYRILDI



2015'ten beri yönettiği 'Madrid bölgesel hükümetinin başarılarına zarar vermemek için' görevinden ayrıldığını duyuran kadın lider, böylece bölgesel parlamentoda güvensizlik oylamasıyla gönderilmesi ve yerine solcu bir ismin seçilmesi ihtimalini şimdilik bertaraf etti. Müttefikinin yerine yine PP'den bir isim getirme şansına kavuşan Başbakan Rajoy, "Cristina Cifuentes yapması gerekeni yaptı. Bu durumda istifası zorunluluk halini almıştı" dedi.