Marketten hırsızlık zanlısı yakalandı Sinop’ta marketlere girerek erzak çalan hırsız, esnaf tarafından yakalandı.

Sinop’ta marketlere girerek erzak çalan hırsız, esnaf tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Sinop’un Erfelek ilçesinde birkaç markete giren bir kişi erzakları çalarak kayıplara karıştı. En son öğlen saatlerinde girdiği markette fark edilen şahıs, yetkililer tarafından polise ihbar edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri market içinde hırsızlık yapan şahsı suçüstü yakalayarak gözaltına aldı. Şahıs, sorgusu yapılmak üzere emniyete götürüldü.

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