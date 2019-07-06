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Marketten hırsızlık zanlısı yakalandı

Sinop’ta marketlere girerek erzak çalan hırsız, esnaf tarafından yakalandı.

06 Temmuz 2019 Cumartesi 04:46
Marketten hırsızlık zanlısı yakalandı

Sinop’ta marketlere girerek erzak çalan hırsız, esnaf tarafından yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Sinop’un Erfelek ilçesinde birkaç markete giren bir kişi erzakları çalarak kayıplara karıştı. En son öğlen saatlerinde girdiği markette fark edilen şahıs, yetkililer tarafından polise ihbar edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri market içinde hırsızlık yapan şahsı suçüstü yakalayarak gözaltına aldı. Şahıs, sorgusu yapılmak üzere emniyete götürüldü.

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Haber Tarihi: 06 Temmuz 2019 Cumartesi 04:46
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