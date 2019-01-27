Marketten hırsızlık güvenlik kamerasında

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, marketten birkaç kavanoz bal çalınması güvenlik kameralarına yansıdı. Alınan bilgiye göre, Omurtak Caddesi Belediye Meydanında faaliyet gösteren markete gelen kişi, bir süre rafların arasında dolaştıktan sonra, bal reyonuna yöneldi. Fiyatlara bakar gibi yapan şahıs, birkaç kavanoz balı elbisesinin altına gizleyerek marketten ayrıldı. Durumun fark edilmesi üzerine polise haber verildi. Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis, kimliğini belirlediği şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Hırsızlık anı güvenlik kameralarınca kaydedildi. Görüntülerde şahsın reyondaki bal kavanozlarını alıp marketten ayrılması yer alıyor.



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