Marketten çıkan adamla kaldırımda seyreden bisikletli çarpıştı Bursa’da bisikletiyle kaldırımda seyreden sürücü ile marketten çıkan adam birbiriyle çarpıştı.

Bursa’da bisikletiyle kaldırımda seyreden sürücü ile marketten çıkan adam birbiriyle çarpıştı. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı Bursa’daki ilginç kazada neyse ki yaralanan olmadı. Bisikletiyle kaldırım üzerinde seyir halinde olan sürücü o sırada dükkandan çıkan biriyle çarpıştı. Bisikletli ile vatandaş arasında ilginç anlar yaşanırken, videonun sosyal medyada paylaşılmasıyla izlenme rekoru kırıldı. Güvenlik kamera görüntülerinde bisiklet sürücüsü iş yerinden çıkan vatandaşa neden önüne bakmadığını sorarken, ikilinin hareketlerinden herkesin kendi haklılığını anlatmaya çalıştığı görülüyor.

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