Marketteki soygun güvenlik kamerasına yansıdı Malatya'da market çalışanını pompalı tüfekle tehdit ederek kasadaki parayı alıp kaçan kar maskeli soyguncunun yakalanması için çalışma başlatıldı

MALATYA (AA) - Malatya'da bir marketteki kar maskeli silahlı soygun, güvenlik kameralarına yansıdı. Merkez Battalgazi ilçesi Cirikpınar Mahallesi'ndeki bir markete giren yüzü maskeli şüpheli, elindeki pompalı tüfekle market çalışanını tehdit ederek kasadaki paraları alıp kaçtı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kar maskeli soyguncunun yakalanması için çalışma başlatıldı. Öte yandan 6 Şubat'ta meydana gelen soygun iş yerinin güvenlik kameralarınca kaydedildi. Görüntülerde, soygunu gerçekleştiren kar maskeli şüphelinin elinde pompalı tüfekle market içinde dolaştığı görülüyor. Kasada market çalışanını bulamayan şüpheli, market içindeki çalışana silahı doğrultarak, kasaya götürüyor. Kasayı açtıran soyguncu, paraları alarak, kaçıyor.





Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.