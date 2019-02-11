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Marketteki soygun güvenlik kamerasına yansıdı

Malatya'da market çalışanını pompalı tüfekle tehdit ederek kasadaki parayı alıp kaçan kar maskeli soyguncunun yakalanması için çalışma başlatıldı

11 Şubat 2019 Pazartesi 12:31
Marketteki soygun güvenlik kamerasına yansıdı

MALATYA (AA) - Malatya'da bir marketteki kar maskeli silahlı soygun, güvenlik kameralarına yansıdı.

Merkez Battalgazi ilçesi Cirikpınar Mahallesi'ndeki bir markete giren yüzü maskeli şüpheli, elindeki pompalı tüfekle market çalışanını tehdit ederek kasadaki paraları alıp kaçtı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kar maskeli soyguncunun yakalanması için çalışma başlatıldı.

Öte yandan 6 Şubat'ta meydana gelen soygun iş yerinin güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Görüntülerde, soygunu gerçekleştiren kar maskeli şüphelinin elinde pompalı tüfekle market içinde dolaştığı görülüyor. Kasada market çalışanını bulamayan şüpheli, market içindeki çalışana silahı doğrultarak, kasaya götürüyor. Kasayı açtıran soyguncu, paraları alarak, kaçıyor.



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Haber Tarihi: 11 Şubat 2019 Pazartesi 12:31
  1. Asayiş
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