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Markette öldürülen çift toprağa verildi

İzmir'in Selçuk ilçesinde işlettikleri markette uğradıkları saldırı sonucu hayatını kaybeden Hasan Hüseyin ve eşi Şenay Özkan, son yolculuklarına uğurlandı- Ön otopside çiftin, kafalarına aldıkları sert bir cisim darbesiyle öldükleri tespit edildi

07 Aralık 2018 Cuma 16:15
Markette öldürülen çift toprağa verildi

İZMİR (AA) - İzmir'in Selçuk ilçesinde işlettikleri markette saldırı sonucu yaşamını yitiren çiftin cenazeleri defnedildi.

Çamlık Mahallesi'ndeki iş yerlerinde uğradıkları saldırı sonucu hayatını kaybeden Hasan Hüseyin (56) ve eşi Şenay Özkan'ın (55) İzmir Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemleri tamamlandı.

Ön otopside Özkan çiftinin silahlı saldırı sonucu değil, başlarına aldıkları sert bir cisim darbesiyle öldükleri belirlendi.

Otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilen çiftin cenazeleri Selçuk ilçesi Çamlık Mahalle Camisi'ne getirildi.

Cenazeler, öğle namazının ardından aynı mahalledeki mezarlıkta toprağa verildi. Cenazeye, çiftin kızları Begüm ile Aysel Özkan ve yakınları katıldı.

Begüm ve Aysel Özkan, anne ve babalarının fotoğraflarını taşıdı, taziyeleri kabul etti.

Öte yandan olayla ilgili gözaltına alınan çiftin yanında çalışan kişinin, ifadesinin ardından serbest bırakıldığı belirtildi.

Çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alan jandarma ekiplerinin, olayı aydınlatmak için yakınları ve iş yerinin çevresindeki vatandaşların ifadesine başvurduğu öğrenildi.

- Olay

İzmir'in Selçuk ilçesi Çamlık Mahallesi'nde market işleten Hasan Hüseyin ve eşi Şenay Özkan, önceki gece iş yerinde kimliği belirsiz kişi veya kişilerin saldırısı sonucu hayatını kaybetmişti.

İş yerinde herhangi bir hırsızlığın yaşanmadığı belirlenen olayla ilgili çiftin yanında çalışan bir kişi gözaltına alınmıştı.

Haber Tarihi: 07 Aralık 2018 Cuma 16:15
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