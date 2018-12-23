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Markette mahsur kalan kedi alarmın çalmasına neden oldu

Aydın'da alarmı çalan markette hırsızlık olabileceği ihtimali üzerine bölgeye giden polis ekipleri, alarmın içeride mahsur kalan kediden dolayı çaldığını belirledi- Kedinin markette bulunduğu anlarda marketin kapısından bir an bile ayrılmayan bir başka kedi dikkati çekti

23 Aralık 2018 Pazar 01:22
Markette mahsur kalan kedi alarmın çalmasına neden oldu

AYDIN (AA) - Aydın'da markette alarmın çalmasına neden olan kedi, polis ekipleri ve market yetkilisince çıkartıldı.

Alınan bilgiye göre, Mimar Sinan Mahallesi'ndeki bir marketin alarmının çalması üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Markette hırsızlık olabileceği ihtimali üzerine çevreyi inceleyen ekipler, alarmın içerideki bir kediden dolayı çaldığını tespit etti.

Ekipler, kapıyı açmak için market yetkililerine durumu bildirdi.

Markete gelen yetkililerin kapıyı açmasıyla kedi dışarı çıktı.

Öte yandan, kedinin içeride bulunduğu anlarda, marketin kapısından bir an bile ayrılmayan bir başka kedi dikkati çekti.

Kediyle yakından ilgilenen iki polis memuru, hayvanın acıkmış olabileceğini düşünerek bir evden aldığı süt ve ekmeği kediye verdi.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 23 Aralık 2018 Pazar 01:22
  1. kedi
  2. market
  3. polis

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