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Markette korku dolu anlar yaşandı

Aydın’da akşam saatlerinde özel bir firmaya ait zincir market şubesinde meydana gelen patlama ve ardından çıkan yangın herkesi korkuttu.

28 Şubat 2019 Perşembe 22:55
Markette korku dolu anlar yaşandı

Aydın’da akşam saatlerinde özel bir firmaya ait zincir market şubesinde meydana gelen patlama ve ardından çıkan yangın herkesi korkuttu. İtfaiye tarafından müdahale edilen yangında birçok kişi dumandan etkilenirken polis yangınla ilgili soruşturma başlattı.


Olay akşam saat 22:15 sıralarında Efeler Işıklı Yolu üzerinde bulunan bir markette meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; marketin açık olduğu sırada markette bulunan elektrik panosu büyük bir gürültü ile patladı. Gürültünün ardından önce elektrikler kesildi, daha sonra bir anda tüm market duman altında kaldı.


Çevredekilerin ihbarı ile kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, yangının elektrik yangını olması nedeniyle müdahaleyi yangın söndürme tüpü ile yaptı. Kısa sürede yangını kontrol altına alıp söndüren itfaiye ekipleri aşırı duman nedeniyle çalışmalarını oksijen tüpü ile yaptı. Yangın nedeniyle markette maddi hasar meydana gelirken polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 22:55
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