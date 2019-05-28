Markette çıkan yangın korkuttu

İzmir’in Bergama’da ilçesinde bulunan bir zincir markette çıkan yangın paniğe neden oldu.

Yangın saat 18.30 sularında Bergama Zafer Mahallesi Atatürk Bulvarı’nda bulunan bir zincir market şubesinde meydana geldi. İddiaya göre klimanın dış ünitesinde bilinmeyen bir sebeple çıkan yangın kısa sürede meyve-sebze reyonuna sıçradı. Sebze reyonunun ardında alevler marketin iki katını sardı. Dumanları gören market çalışanları ve müşteriler kısa sürede kendilerini dışarıya atarak itfaiyeye haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye alevleri kısa sürede kontrol altına alarak yangının daha fazla büyümesini önledi. Yangında herhangi bir can kaybı yaşanmazken, markette büyük ölçüde maddi hasar meydana geldiği bildirildi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.