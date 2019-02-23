0553 313 94 23

Marketlerden alınanlar ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor

Düzce Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, 1 ay önce dahil olduğu Fazla Gıda Platformu ile marketlerden alınan ürünleri ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıyor.

23 Şubat 2019 Cumartesi 12:17
Marketlerden alınanlar ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor

Düzce Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, 1 ay önce dahil olduğu Fazla Gıda Platformu ile marketlerden alınan ürünleri ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıyor.


Düzce Belediyesi yaklaşık 1 ay önce, Fazla Gıda Platformu adında bir sisteme dahil oldu. Bu sistemle, büyük marketlerden alınan kullanılabilir gıdalar ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıyor. Sistem kapsamında sosyal yardım işlerinde toplanan gıdalar, eşit paylarla bölünerek ailelere dağıtılmak üzere hazırlanıyor. Sosyal Yardım İşleri Müdürü Ayşe Kılıç ve Sosyal Yardım İşleri Koordinatörü, Belediye Meclis üyesi Gönül Ekiz Asuk, bizzat gıdaların ayrılmasında ve paketlenmesinde çalışarak, ailelere ulaştırmak için hazırlıyorlar.


Belediye Meclis üyesi Gönül Ekiz Asuk sistem hakkında bilgi verirken, “Yola çıkma nedenimiz,Dünya’da milyonlarca kişi açlıktan ölürken ülkemizde de gıdalar israf edilirken, bu israfı önlemek amaçlı da çeşitli platformlar kurulmuş,bunlardan bir tanesi de Fazla Gıda Platformu, bu verici ve alıcıyı bir araya getiren bir sistem. Bir ay önce Düzce Belediyesi bu platformla protokol imzaladı. Sisteme dahil olduğumuz için,büyük marketzincirleri ve üreticilerden kullanılabilir halde olan gıdalarınihtiyaç sahiplerine dağıtılması konusunda Düzce Belediyesi olarak aracılık yapıyoruz.Sistem bize, hangi marketten ne alacağımızı işaret ediyor, bizde buna göre yola çıkıyoruz. Sistemimizde kayıtlı olan ihtiyaç sahiplerine anında dağıtımını yapıyoruz” dedi.


Düzce Belediyesinin hizmetlerinden yararlanan kayıtlı 900 kişi olduğunu söyleyen Asuk, elemeyi nasıl yaptıklarından da söz etti.


Asuk, “Pişirebilecek kabiliyette olanlar, bir de hazır yemek götürdüklerimiz var. Biz pişirebilecek kabiliyette olanlara ama maddi sıkıntı çekenlere sebze ve meyveleri götürmekte öncelik tanıyoruz. Aldığımız meyve sebzeleri konserve haline getirip ulaştırıyoruz. Sebze ve meyveler hiçbir şekilde atılmıyor, eşit şekilde dağıtmaya çalışıyoruz” şeklinde bilgi verdi.


Asuk marketlere de çağrıda bulunarak, “Düzce’deki marketlerden de bizimle irtibat kurmalarını ve sisteme dahil olmalarını rica ediyorum. Onların az gördükleri bir tane limon bile bizim için çok önemli, bir ihtiyaç sahibine gidecek. Bu yüzden sisteme davet ediyorum. Marketlerden alırken raf ömrü bitmemiş olanları tercih ediyoruz. Örneğin poşet yırtık bile olsa alıp bunu değerlendiriyoruz” dedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Şubat 2019 Cumartesi 12:17
  1. konser

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Büyükelçi Berger, Antalya'da
    1. Büyükelçi Berger, Antalya'da
    2. AK Partili Doğan: "Karabağlar betondan..
    3. Kocaeli Sanayi Odası istişare toplantısı
    4. Başkan Adayı Böcek, Kaş’ta
    5. Kars ziyaretçi akınına uğruyor
    6. Sınırsız Dostluk Yarı Maratonu'na doğru
    7. MHP’den Uzundere’de görkemli açılış
    8. Milli Savunma Bakanı Akar ve ABD..
    9. Çavuşoğlu, "Türkiye yansa, yıkılsa..
    10. "Gönül belediyeciliğini hayata..
    11. Öğrencilerden anlamlı resim sergisi
    12. Ağrı’da kaçak silah operasyonu
    13. Ardahan'ın kurtuluş yıl dönümü
    14. Trabzonspor'a Abdulkadir Parmak katkısı
    15. KAYSİAD Başkanı Yılmaz: "İş dünyası..
    16. AK Parti’nin TBMM Başkan adayı Mustafa..
    17. Migros’tan dünya perakendesine örnek..
    18. Cumhurbaşkanı Erdoğan:..
    19. Iğdır’da büyü ve bahisle vatandaşları..
    20. "Kamuda Sözleşmeliliğe Son" şurası
    21. Başkan Aktaş’tan BALKANTÜRKSİAD’a övgü
    22. Vali Öksüz, Bülbül Mahallesi’nde..
    23. İzmirli turizmciler Van’da ağırlandı
    24. Putperest ayine Bakanlık ‘dur’ dedi
    25. Karda mahsur kalan araçları ekipler..
    26. "Ekmek satışında poşet ücretli olsun..
    27. Endonezya, 2021 MotoGP yarışına ev..
    28. Dev projenin görüntüleri ortaya çıktı
    29. Küçüklerden büyük kampanya
    30. Karabağlar Belediyesi Spor A.Ş.’deki..
    Soylu ilk kez açıkladı: ABD, Karayılan'a bakın ne vermiş!
    Soylu ilk kez açıkladı: ABD, Karayılan'a bakın ne vermiş!
    Yunanistan'ın şımarık çocuğu tehditler savurdu: 20 dakikalık işiniz var
    Yunanistan'ın şımarık çocuğu tehditler savurdu: 20 dakikalık işiniz var
    Ağır Sınıf Taarruz Helikopterinde imzalar atıldı
    Ağır Sınıf Taarruz Helikopterinde imzalar atıldı
    Bakan'dan erken emeklilik açıklaması
    Bakan'dan erken emeklilik açıklaması
    ABD tüm dünyaya resti çekti! O markayı kullanan kim varsa...
    ABD tüm dünyaya resti çekti! O markayı kullanan kim varsa...

    Günün Karikatürü

    23 Şubat 2019
    Vatandaş İmamoğlu'nu yine şoka soktu! "Sizin vaadinizi Erdoğan 1996'da yaptı"
    Vatandaş İmamoğlu'nu yine şoka soktu! "Sizin vaadinizi Erdoğan 1996'da yaptı"
    Selçuk Bayraktar: Nihayet kuş uçtu
    Selçuk Bayraktar: Nihayet kuş uçtu