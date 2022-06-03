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Okur Postası 'Marketlerdeki poşet krizine son verin artık'
Okur Postası

'Marketlerdeki poşet krizine son verin artık'

Gazetemiz okurlarından Serdar Sav / İstanbul 'Marketlerdeki poşet krizine son verin artık' başlıklı yazısını bizimle paylaştı.

Yeniakit Publisher
2022-06-03 10:02:00 -
'Marketlerdeki poşet krizine son verin artık'

Evet dünya küresel bir kriz içinde.. Özellikle Ukrayna ve Rusya arasındaki savaş tüm dünyayı etkisi altında bıraktığı gibi ülkemizi de etkilemekte.. Elbette ülkemiz zengin gıda profilleriyle ayakta kalmaya devam etse de pahalılık zaman zaman vatandaşın canını sıkmaktadır.

Özellikle zincir marketlerindeki her fiyat artışı sonrası şahit olduğum şu poşetten alınan parayı lütfen kaldırın. Bu saçmalığa bir son verin. Böylesi bir kararın insanların gündeminden düşürmek sizlerin görevidir.. Fırına gidiyorsanız poşete para vermiyorsunuz, semt pazarına gidiyorsunuz sayısız poşetle ürün alıyor ve para vermiyorsunuz.. Ama zincir marketlerde bir tane çöp alsanız, poşet parası olarak 25 kr veriyorsunuz.. Allah aşkına bu saçmalığa son verilmesi için gereken tüm işlemlerin bir an önce yapılarak, marketlerde ülke aleyhine propaganda yapmaya çalışan zevatı da susturun. Rica ediyorum, bu hükümeti eleştirmek için ellerini ovuşturan zatlara güzel bir kapak olacaktır..

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