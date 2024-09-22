Marketlerde satılıyor, kapış kapış gidiyor! Sebze suları yeterli değil: O tahmin, şok eden detayı ortaya çıktı!

Ege Üniversitesi Teknoparkı’nda doğan gıda takviyesi markası Sidrex doktorlar, diyetisyenler, eczacılar ve sağlık çalışanlarını buluşturdu. Toplantı, Aile Hekimi Prof. Dr. Hüseyin Can, Türkiye Spor Hekimleri Derneği Başkanı Prof. Dr. Metin Ergün, Urla Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Ömer Koçak, İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Murat Balanlı, Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Dr. İlker Kiriş, Uzman Dr. Arzu Günaydın ve Uzm. Dr. Handan Atsız Sezik’in eşlik ettiği ve 150’ye yakın ismin katılımıyla gerçekleştirildi.

‘Sağlığınıza Bütüncül Yaklaşım’ başlıklı toplantıda ‘30 Soruda Detoks’ sunumu yapan, İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Murat Balanlı, detoks ile ilgili hatalı uygulamalara dikkat çekti. Dr. Balanlı, detoks kavramının net şekilde anlaşılmadığını, hatalı uygulamalar nedeniyle birçok kesimin sebze sularını detoks olarak algıladığı açıklaması yaptı.

Dr. Balanlı, “Detoks, beslenmenin yanı sıra zihinsel ve ruhsal iyi olma durumlarını da içerir. Tam bir detoks için öncelikle vücudun dış ve iş toksinlerden arındırılması, karaciğer fonksiyonlarının iyileştirilmesi ve geliştirilmesi gerekiyor. Üç fazda gerçekleşen detoks için glisemik endeksi düşük gıdalarla beslenip, yağ tüketimini artırmak şart. Şunu unutmayın; üzerine tereyağı sürülmüş bir dilim ekmekte asıl tehlikeli olan tereyağı değil, alttaki ekmektir. Bunu ihmal edip, stres yükünü de azaltmadığınız taktirde detoks sonuç vermez” dedi.

Sadece sebze suları ile yapılan detoksların vücut dengesini bozabileceğinin altını çizen Dr. Balanlı, ‘Lahana, tere, brokoli ve roka tabi ki detoks için yararlı sebzeler. Ancak bir karışım yapıp bunu tükettiğinizde detoks işlemi tamamlanmıyor. Vücudun kolin, deve dikeni, spirulina ve kurkumin gibi maddelere de ihtiyacı var. Bağırsak mikrobiyatasını zenginleştirmek için aralıklı oruç yapmak gerekebilir. Sabahları aç karnına içilecek iki kaşık elma sirkesi, kese-köpük ve epsom tuzu ile alınacak rahatlatıcı bir duş, detoksun önemli parçalarıdır. Gıda takviyeleri de tam bu noktada devreye girer. Sidrex ürünlerini başarılı detoks süreci için tavsiye ederim’’ diye konuştu.