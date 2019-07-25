Marketlerde kadınları taciz eden zanlı tutuklandı Bartın’da marketlerde ve işlek mekanlarda kadınlara cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen 61 yaşındaki R.

Bartın’da marketlerde ve işlek mekanlarda kadınlara cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen 61 yaşındaki R.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bartın’da meydana gelen olayda İl Emniyet Müdürlüğü’ne taciz şikayetlerinin gelmesi üzerine harekete geçen Asayiş Şube ekipleri, şikayet konusu mekanlardaki güvenlik kamerası görüntülerinde yaptığı incelemede, 61 yaşındaki R.A.’nın vatandaşların yoğun bulunduğu noktalarda elle taciz yaptığını tespit etti. Tespitin ardından şahsı yakalamak için harekete geçen ekipler, kapalı pazar yerinde olduğunu tespit ettikleri R.A.’yı gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen R.A., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak, Bartın Kapalı Cezaevine gönderildi.

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