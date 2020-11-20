Marketler, berber, kuaför, güzellik merkezleri, AVM’ler kaçta kapanacak?

Yasaklar saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek? Korona sebebiyle sokağa çıkma yasakları tüm Türkiye genelinde uygulanacak. Artan korona vakaları neticesinde Bilim Kurulu yeni tedbirlerin hayata geçirilmesi gerektiğine ilişkin tavsiye kararı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan Kabine’de alınacak yeni korona tedbirleri masaya yatırıldı. Görüşmeler sonrasında daha önce de uygulanan bazı kısıtlamala geri geldi.

Kabine toplantısı sonrası Başkan Erdoğan tarafından açıkalan yeni kısıtlamalara göre, hafta sonu sokağa çıkma yasağı, cumartesi günü akşam 20.00'dan pazar günü saat 10.00'a kadar devam edecek. Hafta sonu sokağa çıkma yasağı pazar günü de belirli saatlerde uygulanacak. Diğer taraftan 65 yaş üzeri ve 20 yaş altı vatandaşlar için de sokağa çıkma yasağı, genelgede belirtilen saatlerde uygulanacak.

Sokağa çıkma yasağı ne zaman başlayacak?

Marketler, berber, kuaför, güzellik merkezleri, AVM’ler saat kaçta kapanacak? 20 Kasım'dan itibaren yürürlüğe girecek kararlara göre; alışveriş merkezi, market, berber, kuaför ve güzellik merkezleri bugün saat 20.00 itibariyle kapanacak. 21 Kasım Cumartesi gününden itibaren bakkal, market ve AVM'ler saat 10.00 ile 20.00 saatleri arasında hizmet verebilecek.

Koronavirüsü vakası Türkiye'de ilk kez mart ayında görülmüş ve nisan ayında tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de sokağa çıkma yasakları uygulanmıştı. Nisan ayından Haziran ayına kadar hafta sonları ve resmi tatillerde sokağa çıkma yasağı söz konusu olmuştu.