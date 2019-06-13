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Marketine gelen çocuğu taciz ettiği iddia edilen esnaf hakim karşısına çıktı

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde işlettiği markete gelen 17 yaşındaki genç kızı “Ben seni kızım gibi sevdim” diyerek taciz ettiği iddia edilen şahsın mahkemedeki sözleri, salonda bulunan kız çocuğunun gözyaşlarına boğulmasına neden oldu.

13 Haziran 2019 Perşembe 13:32
Marketine gelen çocuğu taciz ettiği iddia edilen esnaf hakim karşısına çıktı

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde işlettiği markete gelen 17 yaşındaki genç kızı “Ben seni kızım gibi sevdim” diyerek taciz ettiği iddia edilen şahsın mahkemedeki sözleri, salonda bulunan kız çocuğunun gözyaşlarına boğulmasına neden oldu.


Olay, 2018 yılının Ekim ayında Kocaeli’nin Körfez ilçesi Yeni yalı Mahallesi Hamit Kaplan Sokak üzerinde bulunan bir markette meydana geldi. Edinilen bilgilere göre market sahibi A.K., alışveriş yapmak için markete gelen 17 yaşındaki R.M. isimli genç kızı yanına çağırarak önce öpüp, elleriyle taciz etti. R.M. de duruma tepki göstererek marketten çıkıp durumu hemen ailesine anlattı. Olay üzerine büyük şaşkınlık yaşayan aile durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. Ailenin şikayeti üzerine olayla ilgili inceleme başlatıldı. İş yerinde bulunan güvenlik kameraları incelemelerinde market sahibi A.K.’nin R.M.’yi tezgahın arkasına çağırdığı ve öptüğü tespit edildi.



Sanık yargılandığı davada hakkındaki suçlamaları reddetti


Olayla ilgili açılan dava bugün Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesinde görülmeye başlandı. Duruşmaya tutuksuz yargılanan sanık A.K., R.M., R.M.’nin annesi E.M. ve babası Ö.M. ile tarafların avukatları katıldı. Duruşma R.M.’yi taciz ettiği iddia edilen A.K.’nin savunması ile başladı. İfadesinde suçlamaları kabul etmediğini söyleyen A.K., “Ben market işletiyorum. Bu kız bir gün marketime geldi. Alışveriş yapmak için gelmişti. Bana ismimi sordu, ben de söyledim. Sonra benim ismim onun en sevdiği isim olduğunu söyledi. Bana, ‘Babam gibi sevdim sizi’ dedi. Ben de ona kolonya ikram ettim. Tezgahın arkasına gelip, ‘Size sarılabilir miyim’ dedi. Ben de sarıldım. Öpmüş değilim. Beni neden suçladığına da aklım ermiş değil” dedi.



Sabıkalı sanığın yaptıklarını ağlayarak anlattı


Mahkeme başkanının, savcılık ifadesinde vermiş olduğu ifadede genç kızı öptüğünü söylediğini, neden ifadesinde değişiklik yaptığını sorduğu sanık A.K., bazı şeyleri unutmuş olabileceğini söyledi. Mahkeme heyeti sanığın daha önce karıştığı ve Körfez 3. Asliye Ceza Mahkemesinde yargılandığı belirterek, daha önceki olayın sebebini sordu. Mahkeme heyetinin sorusunu yanıtlayan A.K., o olayda da üzerine iftira atıldığını ve taciz ettiği iddia edilen kişinin kendisine şantaj yaptığını iddia etti.


Gözyaşlarına hakim olamayan çocuk o anları anlattı. Sanığın savunmasının ardından mahkeme heyeti, sanık ifade verirken gözyaşlarına hakim olamayan R.M.’ye söz verdi. Sanığın kendisini taciz ettiğini söyleyen R.M., iş yerine gittiğinde A.K.’nin kendisini tezgahın arkasına çağırıp, sarıldığını ve elleriyle kendisini taciz ettiğini belirtti. Daha sonra kendisini öpen A.K.’ye tepki gösterdiğini belirten R.M., bunun üzerine şahsın kendisine ‘Ben seni kızım gibi sevdim’ dediğini öne sürdü. R.M.’nin ardından söz alan anne E.M. ise kızının kendisini telefonla arayarak olayı anlattığını söyledi.



Cumhuriyet Savcısı mütalaa verildi


Yapılan savunmaların ardından Cumhuriyet Savcısı mütalaa verdi. Mütalaada Cumhuriyet Savcısı, sanığın iş yerine alışveriş amacı ile gelen 18 yaşından küçük kız çocuğunu tezgahın arkasına çağırıp sarılarak göğüslerini ellediği ve mağdurenin tepki göstermesi üzerine “Ben seni kızım gibi sevdim” diyerek yanağından öptüğünün görüntü, ifade ve tutanaklardan anlaşıldığını ve sanığın sarkıntılık düzeyinde kalan çocuğun cinsel tacizi suçundan yargılanmasını talep etti. Ayrıca Cumhuriyet Savcısı mütalaasında sanığın daha önce karıştığı bir cinsel olayı sebebi ile yargılandığı Körfez 3. Asliye Ceza Mahkemesine konu ile ilgili ihbarda bulunulmasını talep etti. Cumhuriyet Savcısını mütalaasını vermesinin ardından mahkeme heyeti, duruşmanın ileri bir tarihe ertelenmesine karar verdi .

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Haber Tarihi: 13 Haziran 2019 Perşembe 13:32
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