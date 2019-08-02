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Marketi soymaya çalışan hırsız, komşuları uyandırınca kaçtı

KOCAELİ(İHA) – Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde bir marketi soymaya çalışan hırsız, levye ile kilidi kırmaya çalışırken gürültü yapınca çevredeki komşuların uyanması sonucu kaçarak gözden kayboldu.

02 Ağustos 2019 Cuma 15:06
Marketi soymaya çalışan hırsız, komşuları uyandırınca kaçtı

KOCAELİ(İHA) – Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde bir marketi soymaya çalışan hırsız, levye ile kilidi kırmaya çalışırken gürültü yapınca çevredeki komşuların uyanması sonucu kaçarak gözden kayboldu. Acemi hırsızın, soygun denemesi ise güvenlik kamerasına yansıdı.



Olay 24 Temmuz gecesi Kartepe Sarımeşe’de bulunan bir markette meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Mustafa Pir’e ait markete gece 02.00 sıralarında gelen kimliği belirsiz bir kişi, beyaz bir araçla gelerek elindeki torbadan çıkardığı levye ile iş yerinin kepenklerini tutan kilitleri kırmaya başladı. Kepenkleri tutan ilk kilidi kıran şahıs, ikinci kilidi kırmaya çalışırken kilidin sağlam çıkması sonucu başarılı olmadı. Kırmaya çalıştığı kilitten çok ses çıkması sonrasında market karşısındaki bina sakinlerinin uyanmasına neden olan şüpheli, pencereye çıkan komşuların bağırması sonucu markete giremeden olay yerinden geldiği araçla kaçarak uzaklaştı.



İş yerini açarken kilidi kırık görünce güvenlik kamerasına koştu


Sabah iş yerini açmaya geldiğinde kepenklerdeki kilitlerden birinin kırık olduğunu gören işletmeci Mustafa Pir ise güvenlik kameralarını izleyince markete hırsızın girmeye çalıştığı anları gördü. Görüntüleri alarak polis merkezine giden Pir, şikayetçi olurken olay nedeniyle psikolojik rahatsızlık yaşamaya başladı.



Hırsızlık girişimini izledi psikolojisi bozuldu


8 yıldır market işletmeciliği yaptığını ilk kez bir hırsızlık girişimi ile karşılaştığını söyleyen Mustafa Pir, “Gece saat 02.00’de marketimize girmeye çalışmışlar. Kilidi kırmışlar, diğer kilidi de zorlamışlar. Çıkan seslerle komşularımız rahatsız olmuş ve uyanmışlar. Yüksek sesle bağırınca da şüpheliler korkup kaçmışlar. Biz görüntülerle beraber şikayetimizi yaptık, suç duyurusunda bulunduk. Bunlarla ilgili maddi zararımız yok ama manevi olarak çok huzursuzuz. Bu girişim ciddi şekilde bizde sağlık sorunları oluşturdu, gece uyuyamama şeklinde. Yetkililerden caydırıcı önlemler almalarını istiyoruz. Hırsızlık suçlarının ağır şekilde cezalandırılmasını talep ediyoruz” dedi.



Hırsızlık girişimi güvenlik kameralarına yansıdı


Öte yandan marketteki hırsızlık anı ise iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde iş yerine önüne gelen bir şüpheli yüzünü kapişonla kapatarak elindeki levye ile kepenk kilitlerini açmaya çalışıyor. Levye ile ilk kilidi kıran hırsızlık şüphelisi, birinci kilidi kırdığında çıkan sesle çevresini kontrol ederek ikinci kilide geçiyor. İkinci kilidin sağlam olması nedeniyle bir türlü kırmayı başaramayan şüpheli, bu sırada çıkan sesle uyanan komşuların bağırması ile geldiği gibi kaçarak gözden kayboluyor.

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Haber Tarihi: 02 Ağustos 2019 Cuma 15:06
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