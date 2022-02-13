Marketçiler, far görmüş tavşan gibi kalakaldı

Gıdada KDV’nin yüzde 1’e çekilmesinin çok önemli bir gelişme olduğuna işaret eden Yücel Koç, "Şu meseleyi kökten çözecek 'aracı vurgununa' da artık mutlaka bir düzenleme getirilmeli" ifadelerini kullandı. İşte, Türkiye gazetesindeki "KDV yetmez, aracı vurgunu bitirilmeli" başlıklı o yazı:

"Hükûmet, pandemi sürecinde vatandaşa da, esnafa da, üreticiye de önemli destekler sağladı.

Dünyayı sarsan kriz ortamı fırsata dönüştürüldü, ihracat ve büyümede rekorlara ulaşıldı.

Parmakla gösterilen ülkelerin sağlık sistemleri çöktü, Türkiye, aldığı erken tedbirler ve büyük yatırımlar sayesinde dimdik ayakta kaldı.

Etrafımızda siyasi krizler, askerî tehditler hiç eksik olmadığı hâlde, bunların da gereğini eksiksiz yaptı, yapmaya da devam ediyor.

Bakın, ABD Başkanı Biden bir üçüncü dünya savaşı ihtimalinden bahsediyor.

İşte böyle bir ortamda Türkiye hem dış politikada ağırlığını ve nüfuzunu artırıyor, hem de ekonomik büyümesini rekorlara taşıyor.

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Bu demek değil ki hiç problemimiz yok.

Faiz, döviz ve enflasyon en büyük belalarımız.

Önce faize, sonra dövize gereken müdahale yapıldı.

Bankaların faiz direnişi de öyle ya da böyle kırılacak; çünkü parayı kasada tutmaları uzun vadede zararlarına olacak.

Faiz indiriminde Cumhurbaşkanı Erdoğan’a demediğini bırakmayan, bunun ekonomi bilimine ters olduğunu iddia eden çok bilmiş ekonomistlerin, Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde’ın, “Faiz artışı problemleri çözmez, aksine ekonomilerin toparlanmasını zorlaştırır” açıklamasına ne yorum yapacaklarını çok merak ediyorum açıkçası.

Gördüğünüz gibi, doğru adımlar atılıyor.

Kur korumalı mevduat hesabı gibi…

Döviz kuru nasıl dünyaya parmak ısırtacak şekilde bir gecede istikrara kavuşmuşsa, şimdi sıra enflasyon belasına geldi.

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Enflasyonu yükselten kalemler arasında en büyük meselemiz gıda ve enerji, -ki, pandeminin başlamasıyla birlikte bunun olacağı zaten belliydi.

Maalesef enerjide yüzde 90’ın üzerinde dışa bağımlı olduğumuz için dünyada katlanan fiyatlar doğrudan bize yansıyor.

Gıdaya gelince…

Dışarıdan ürün almanın maliyeti ciddi oranda arttı.

Kendi ürettiklerimizin ciddi kârlarla dışarıya satılması da iç piyasada fiyatları yükseltti.

Buna bir de çiftçinin elindeki ürünü erkenden kapatan zincir marketler ve vurguncu aracıların aç gözlülüğü eklendi.

Geçenlerde bir dostumun anlattığı şuydu;

Kendisi İzmir’de bir köyde yaşıyor. Sabah evine kilosu 3 liradan mandalina alıyor.

Aynı gün uçakla İstanbul’a geliyor.

Kayınvalidesine giderken marketten aynı mandalinayı bu defa 12 TL’ye alıyor.

İşte büyük problemimiz bu.

İzmir’deki köyde 3 lira olan mandalinanın İstanbul’da 12 liraya satılması ne enerji fiyatları, ne akaryakıt artışı, ne de personel giderleriyle izah edilebilir.

İstediğiniz maliyeti ekleyin, bu kadar fark imkânsız ve bunun adı düpedüz vurgunculuk.

Keşke üretici kazansa da, hiç değilse daha fazla üretime odaklansa diyeceğiz ama maalesef kazanan aracılar ve satıcılar.

Dün Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin yeni ekonomik paketleri açıkladığı toplantıya Cumhurbaşkanı Erdoğan bağlanarak, gıdada KDV indirimi müjdesi verdi.

Gıdada KDV’yi daha önce yüzde 18’den yüzde 8’e indiren yine Erdoğan’dı.

Bu defa yüzde 1’e çekildi.

“Dolar kuru düşmesine rağmen niye fiyatları düşürmüyorsunuz?” sorusuna marketlerin tek bahanesi buydu…

Hükûmet şimdi bu bahaneyi de ellerinden aldı.

Cumhurbaşkanı’nın, “Yüzde 7’lik indirimi pazartesi gününden itibaren etiketlere yansıtın” çağrısına bakalım nasıl karşılık verecekler.

Her ne pahasına olursa olsun, bunu da cebe indirmelerine asla müsaade edilmemeli.

Şu meseleyi kökten çözecek “aracı vurgununa” da artık mutlaka bir düzenleme getirilmeli.

Yıllardır rafta bekletilen hal yasası neden Meclis’e getirilmiyor, her şeye bas bas bağıran muhalefetin buna niye hiç sesi çıkmıyor, anlayan var mı?"