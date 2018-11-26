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Market soygunu güvenlik kamerasında

Şanlıurfa'da bir marketten 300 bin lira çalan hırsızların parayı poşetlerle taşıdıkları anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi

26 Kasım 2018 Pazartesi 16:38
Market soygunu güvenlik kamerasında

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da bir marketten 300 bin lira çalınma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, merkez Haliliye ilçesinin Paşabağı Mahallesi'ndeki bir marketten 300 bin lira çalınması üzerine çalışma başlattı.

Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntüde, 2 kişinin marketin idari kısmından çaldıkları paraları 16 poşetle taşıdıkları, bu kişileri de dışarıda 2 kişinin beklediği görülüyor.

Görüntüye market içinde el feneri kullanan hırsızların, poşetleri dışarıda bekleyen kişilere vererek olay yerinden uzaklaşması yansıyor.

İş yerinin yetkililerinden Mehmet Bozkurt, gazetecilere yaptığı açıklamada, hırsızların marketin arka penceresini kırarak içeri girdiğini tespit ettiklerini söyledi.

Gün içerisinde elde edilen hasılatın tamamının hırsızlarca çalındığını belirten Bozkurt, "İdari kısımda yaklaşık 300 bin lira vardı. Çevrede yeterli güvenlik önleminin alınmayışı bu tür olaylara sebebiyet veriyor." dedi.

Haber Tarihi: 26 Kasım 2018 Pazartesi 16:38
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  4. Şanlıurfa

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