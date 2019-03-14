Market soyguncusu yakalandı Eskişehir Emniyet Müdürlüğü tarafından çeşitli marketlerde hırsızlık yaptığı iddiası ile yakalanan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü tarafından çeşitli marketlerde hırsızlık yaptığı iddiası ile yakalanan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince, Mart ayı içerisinde kent genelinde bulunan bazı marketlerde meydana gelen hırsızlık olayları şüphelisinin tespit çalışmaları başlatıldı. Olay yeri ve çevresinde bulunan çok sayıda güvenlik kamera görüntüsünün incelenerek, hırsızlık olayına karışan şüphelinin eşgali tespit edildi. Şüpheli A.B. (19), polis ekiplerinin 13 Mart günü yapılan operasyonla yakalandı. Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından Eskişehir Adalet Sarayına sevk edildi.

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