Market işleten çift iş yerinde öldürüldü

İZMİR (AA) - İzmir'in Selçuk ilçesinde bir çift, iş yerinde uğradıkları silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Çamlık Mahallesi'nde market işleten Hasan Hüseyin (56) ve eşi Şenay Özkan (55), dün gece iş yerinde kimliği henüz belirlenemeyen zanlı ya da zanlıların silahlı saldırısına uğradı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. 112 Acil Servis ekipleri, çiftin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Cenazeler, olay yerindeki incelemenin ardından Selçuk Devlet Hastanesi morguna gönderildi.



Jandarma ekipleri, iş yerinde herhangi bir hırsızlık olayına rastlamadı.

Olayla ilgili çiftin yanında çalışan bir kişi gözaltına alındı.



