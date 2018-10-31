Markalara gurbetçi akını

Markalı konut üreticilerinin katılımıyla Almanya’da gerçekleştirilen ‘Benim Evim, Benim Memleketim Gayrimenkul Buluşması’ gurbetçilerin yoğun ilgisi ile karşılaştı.

20-21 Ekim’de Berlin’e giden markalı konut üreticileri bu hafta sonu da Köln’deki gurbetçilerle buluşacak. Geçen hafta sonu yaklaşık 80 milyon liralık konut satışı yapan firmalar gurbetçilere ve yabancılara Türkiye’deki fiyatlar üzerinden satış yaptı.

Sur Yapı Almanya’ya 15 projeyle katılıyor

Özel sektörün en geniş gayrimenkul portföyüne sahip firması Sur Yapı da, yarın sona erecek organizasyona 15 projesiyle katılıyor. Son 5 ay içerisinde yurtdışında yaşayan Türk vatandaşlarına 400 konut, ofis ve dükkân satışı yapan Sur Yapı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı liderliğinde başlatılan “Türkiye İçin Kazanç Vakti” ile konutta indirim kampanyasına destek verdiği 15 projesini Almanya’da yaşayan Türk vatandaşlarıyla buluşturdu.

Fırsatı değerlendirdiler

Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Z. Altan Elmas, “Bu kampanya ile Türkiye’de ev sahibi olmak isteyen Türk vatandaşlarımıza çok ciddi avantajlar sağlıyoruz. Peşinat yüzde 10’a çekildi, peşin alımlarda yüzde 10 indirim yapıldı. Konut kredi faizleri yüzde 2’yi aşmışken, firmalar kendi bünyelerinde 120 ay vadede 0.98 vade imkânı sunuyoruz. Bugüne kadar kampanyada 5 bine yakın ev sahibini buldu. Şimdi Almanya’daki vatandaşlarımızın da bu fırsattan faydalanabilecek olmasından dolayı mutluyuz” diye konuştu.

Gurbettekilere 400 konut sattı

Elmas, “Sur Yapı olarak Almanya’daki bu buluşmaya 15 projemizle katılıyoruz. Özellikle Antalya’daki projemizin başta Almanya olmak üzere Hollanda, Fransa, İngiltere gibi vatandaşlarımızın yoğun yaşadığı Avrupa ülkelerinden büyük ilgi görmesinden dolayı mutluyuz. Son 5 ayda İstanbul ve Antalya projelerimizden yurtdışında yaşayan Türk vatandaşlarımıza 400 konut sattık ” diye devam etti.

Antalya Projesi ilgi görüyor

Sur Yapı’nın Antalya’da 8 milyar TL yatırımla yapımına hızla devam ettiği yeni şehirde, bir yandan inşaat süreci hızla ilerlerken diğer yandan kampanyalı satışlarda da son haftaya girildi. 31 Ekim 2018’e kadar sürecek kampanya kapsamında tamamı peşin ödemelerde 170 bin liradan başlayan fiyatlarla satılıyor. Sur Yapı’nın Eyüp’teki Axis İstanbul ofisleri, Güneşli’deki Mirage Cadde dükkanları ve Ümraniye’deki Exen İstanbul rezidans projeleri hemen teslim olarak kampanyada yer alıyor.