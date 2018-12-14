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Marka Zirvesi sektörün önde gelen isimlerini ağırladı

Yeditepe Üniversitesi'nde gerçekleştirilen zirve, sektörün önde gelen isimlerini ağırladı

14 Aralık 2018 Cuma 17:59
Marka Zirvesi sektörün önde gelen isimlerini ağırladı

İSTANBUL (AA) - Yeditepe Üniversitesi'nde bu yıl ikincisi düzenlenen "Marka Zirvesi 2018" çok sayıda ulusal ve uluslararası şirketin yöneticisini ağırladı. Konuklar, dünya ve Türkiye’de markaların yürüttüğü stratejik yaklaşımlar ve bu amaçla gerçekleştirdikleri faaliyetleri anlattı.

Yeditepe Üniversitesi'nin açıklamasına göre, İletişim Fakültesi Reklam Tasarımı ve İletişimi Bölümü ile Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü öğrencileri tarafından düzenlenen zirve üniversitenin Güzel Sanatlar Fakültesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Duygu Aydın Aslaner koordinatörlüğünde organize edilen zirvede, çok sayıda ulusal ve uluslararası şirketin yöneticisi, dünyada ve Türkiye'de markaların yürüttüğü stratejik yaklaşımlar ve bu amaçla gerçekleştirdikleri faaliyetleri anlattı.

Zirvenin açılışında konuşan Yeditepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Billur Ülger, halihazırda markanın ABD Pazarlama Derneği'nin 1960 yılında yaptığı "bir sembol, tasarım, isim veya logo" şeklindeki tanımdan çok daha farklı boyutlara ulaştığını belirterek, "Marka bugün, hiçbir zaman hiçbir şirket bilançosunda görülemeyecek soyut değerlerin bir bütünüdür." ifadesini kullandı.

Açılışın ardından zirvenin konukları, Sephora Türkiye Pazarlama Yöneticisi Simge Duran, Turkcell Global Bilgi Dijital Dönüşüm Uzmanı Cansu Baki Yılmaz, The Others Agency Ajans Başkanı Serdar Keskin, DeFacto Marka Yöneticisi Elif Çiçek, Johnson&Johnson Güzellik Kategorisi Marka Müdürü Alperen Özkan, Fox Networks Group Sr. Marka Yöneticileri Zeynep Ersayan ve Emrah Bulut ile Cannes Lions Türkiye Temsilcisi Vicky Habif, katılımcılarla markalarına ilişkin deneyimleri paylaştı.

Haber Tarihi: 14 Aralık 2018 Cuma 17:59
  1. Yeditepe Üniversitesi

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