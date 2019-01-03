Günümüzde farklı sektörlerde yer alan birçok marka bulunmaktadır. Farklı sektörlerde karşımıza çıkan bu markaların hepsi tescillidir. Marka tescili, ürünlerin ya da hizmetlerin diğerlerinden ayırt edilmesi adına rakipleri ile arasındaki benzerlikten sıyrılmaları için tesis edilmiş hukuki bir haktır.

Marka tescili ile hem ürün hem de üretici koruma altına alınmış olur. Böyle bir koruma altına girmeden ürün ya da hizmetinizi sektöre dahil etmeniz birtakım olası sorunların önüne geçer. Bu nedenle Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından verilen marka tescili belgesini kesinlikle almalı ve daha sonra başınızı ağrıtacak sorunlarla karşı karşıya kalmamanız şiddetle tavsiye edilir.

Marka Tescili Hizmetlerimiz

Marka tescili konusunda sizlere yardımcı olan firmamız Acar Patent, sunduğu tescil hizmetleri ile ürün ya da hizmetinizi marka tescili ile hukuki ve ticari koruma altına almanızı sağlar. Ayrıca marka tescili belgesi alma konusunda sizlere yardımcı olur ve tescil belgesi için yaptığınız başvurunun hızlı bir süreç içerisinde gerçekleşmesine katkı sağlar. Marka tescilinde sizler için sağladığımız hizmetler ve konu başlıkları aşağıdaki gibidir;

Marka Sorgulama Ve Marka Tescil İşlemleri

Marka Sorgulamanın Amacı Nedir

Marka Temellerini Sağlama Almak İçin Tescil Yaptırılabilir

Marka Tescil Başvurusu

Marka tescili başvurusu yapmak için öncelikle ürün ya da hizmetinizin hangi sınıfta olduğunu marka tescil uzmanlarınca tespit etmeniz gerekir. Marka tescili sınıfları 45 farklı kategoriden oluşur. Örneğin 1. Sınıf içerisinde kırtasiye, işlenmemiş plastik, yangın söndürücü maddeler ve ev kullanımı dışında tıbbi yapıştırıcılar yer alır. 2. Sınıf içerisinde ise boya, pas önleyiciler, ahşap koruyucu maddeler ve inceltici maddeler bulunur. Buradan yola çıkarak üretmiş olduğunuz ürün veya hizmetin hangi sınıfta olduğunu belirlemeli ve bunun ardından marka tescili başvurusu yapmalısınız.

Diğer yandan firmamız, sizlere marka tescili başvurusu konusunda yardımcı olacak ve tescil belgesini kısa sürede almanız konusunda destek verecektir. Ayrıyeten marka tescili belgesi almak için gerekli evraklar aşağıdaki gibi karşımıza çıkar;

Faaliyet belgesi

Vergi levhası

Vekaletname

Marka örneği (logo, işaret vs.)

T.C. kimlik numarası

Varsa vekalet örneği

Bu belgeleri tamamlayan müşterilerimiz için Acar Patent marka tescil danışmanımız gerekli görüşmeleri yaparak, profesyonel bir şekilde marka tescil başvurusu yapmanızı sağlar.

Ayrıca firma olarak sizlere web sayfamız üzerinde de belirtmiş olduğumuz gibi marka tescili sorgulama hizmeti vermekteyiz. Marka tescili sorgulamanın amacı ürün ya da hizmetinize ait ismin başka gerçek ya da tüzel kişiler tarafından kullanılıp kullanılmadığını öğrenmeniz içindir. Çünkü aynı isimde bir marka tescili başvurusu yapmanız durumunda başvurunuz kabul edilmez ve mecburi olan marka tescili belgesini alamazsınız.

Marka tescili belgesi almak gerek ürün gerekse de ürünün sahibi için birtakım avantajlar ile ön plana çıkar. Ürün ya da hizmet için Türk Patent Kurumu’ndan alınan tescil belgesi ürün ve sahibini en az 10 yıl boyunca marka hakları açısından koruma altına alır. Bunun ardından 10 yıl boyunca marka ismini herhangi bir kişi ya da şirket hiçbir şekilde kullanamaz.

Markatescilim.net, Marka ve Patent Vekili Rüştü Gümüş'ün belirttiği üzere marka tescilinin önemli avantajlarından biri de piyasadaki tüm taraflara güven verici olmaktır. Çünkü ürün ya da hizmet için marka tescilini yaptırmak aynı zamanda İsim Haklarınızın denetlemeden geçmiş ve onay almış olması demektir. Ayrıca tüm marka tescil haklarının korunması ve tescilli marka isminin 3. şahıslar tarafından kullanılmasının engellenmesi diğer avantajları arasında yer alır.