Marka şehir ve her alanda lider Adana için girişimler başladı

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve ekibi tarafından “Yaşam Kalitesinin ve Refahın Yüksek Olduğu Her Alanda 01. Adana Vizyonu” çerçevesinde hazırlanan “Mega Projeler” Dünya Bankası ve İller Bankası’na sunuldu.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın talimatıyla, Genel Sekreter Yardımcısı Ergül Halisçelik koordinatörlügündeki proje ekibi tarafından, Adana Büyüksehir Belediye Baskanlığı’nca yapılması planlanan, finansmanın tamamen ya da kısmen uluslararası, bölgesel veya yerel fon aktarıcı kurum ve kuruluslarca sağlanma ihtiyacı olan 67 proje, İlbank A.Ş. ve Dünya Bankası’na sunuldu. Finansmana Avrupa Birligi (AB), Avrupa Yatırım ve Kalkınma Bankası (EBRD), Uluslararası Finans Kurumu (IFC), Birleşmiş Milletler (BM) gibi kuruluşların da destek vermesi planlanıyor.

Başkan Zeydan Karalar’ın Adana’nın yüksek potansiyelini harekete geçirecek mega projeleri finansmanı basta Dünya Bankası’nca sağlanan 500 milyon euroluk “Sürdürülebilir Şehirler Projesi” olmak üzere birçok proje ve program kapsamında değerlendirilmesi bekleniyor. Proje; Türkiye’de Şehirlerin çevresel, ekonomik, finansal ve sosyal anlamda sürdürülebilirliğinin artırılmasını desteklemeyi amaçlıyor. Sürdürülebilir Şehirler Çerçevesi, Türkiye’nin şehirleri için en fazla anlamlı olan üç boyutu (çevresel, ekonomik/finansal ve sosyal) ele alıyor. Çerçeve ayrıca; şehirleri Planlı Şehirden Sağlıklı Şehre ve nihai olarak Akıllı Şehre kadar uzanan bir sürdürülebilirlik spektrumu üzerinde ilerletecek kapsamlı ve entegre bir planlama sürecinin birer parçasını oluşturan mekansal, çevresel ve finansal planlama araçlarını belirliyor.

Proje iki bileşenden oluşuyor. Bilesen A: “Belediye Yatırımları” talep odaklı bir yaklaşım ile belediye altyapı yatırımları için finansman sağlayacak. “Bilesen B - Proje Yönetimi” ise proje yönetimi, izleme ve değerlendirme, erişim ve iletişim faaliyetlerine yönelik mal alımlarını ve danışmanlık hizmetlerini finanse edecek.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın “Marka Şehir ve Her Alanda 01. Adana Hayali”ni gerçekleştirecek proje portföyünde, akıllı şehirler, Raylı Tasıma 2.Etap Projesi, şehiriçi tramvay, yenilebilir enerji, hafif raylı sistemler, Çukurova-ray, kent içi katlı otoparklar, içme suyuna erişim, katı atık yönetim sistemleri, kültürel-sanatsal-sportif projeler, ulaşım ana planı, dezavantajlı gruplar ıçin projeler, kırsal ve kentsel kalkınmayı geliştirecek, bölgesel kalkınmaya katkı sağlayacak kısa, orta ve uzun vadede yapılması planlanan birçok proje bulunuyor.

Farklı bütçelere sahip olan projelerin ikraz, kredi, hibe, yap-işlet-devret, gelir paylaşımı gibi farklı araç ve modellerle uluslararası bölgesel veya yerel fon sağlayıcı kurum ve kuruluşlarca tamamen veya kısmen finansmanı planlanmakta.

Ayrıca; mevcut mali durum dikkate alınarak, öz kaynaklarla finanse edilerek sürdürülen projelerin fayda maliyet analizleri sonucunda kaynakların ekonomik, verimli ve etkin kullanılarak önceliklendirme çalışmalarının da devam ettiği bildirildi.