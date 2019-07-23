0553 313 94 23

Marka şehir ve her alanda lider Adana için girişimler başladı

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve ekibi tarafından “Yaşam Kalitesinin ve Refahın Yüksek Olduğu Her Alanda 01.

23 Temmuz 2019 Salı 13:07
Marka şehir ve her alanda lider Adana için girişimler başladı

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve ekibi tarafından “Yaşam Kalitesinin ve Refahın Yüksek Olduğu Her Alanda 01. Adana Vizyonu” çerçevesinde hazırlanan “Mega Projeler” Dünya Bankası ve İller Bankası’na sunuldu.


Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın talimatıyla, Genel Sekreter Yardımcısı Ergül Halisçelik koordinatörlügündeki proje ekibi tarafından, Adana Büyüksehir Belediye Baskanlığı’nca yapılması planlanan, finansmanın tamamen ya da kısmen uluslararası, bölgesel veya yerel fon aktarıcı kurum ve kuruluslarca sağlanma ihtiyacı olan 67 proje, İlbank A.Ş. ve Dünya Bankası’na sunuldu. Finansmana Avrupa Birligi (AB), Avrupa Yatırım ve Kalkınma Bankası (EBRD), Uluslararası Finans Kurumu (IFC), Birleşmiş Milletler (BM) gibi kuruluşların da destek vermesi planlanıyor.


Başkan Zeydan Karalar’ın Adana’nın yüksek potansiyelini harekete geçirecek mega projeleri finansmanı basta Dünya Bankası’nca sağlanan 500 milyon euroluk “Sürdürülebilir Şehirler Projesi” olmak üzere birçok proje ve program kapsamında değerlendirilmesi bekleniyor. Proje; Türkiye’de Şehirlerin çevresel, ekonomik, finansal ve sosyal anlamda sürdürülebilirliğinin artırılmasını desteklemeyi amaçlıyor. Sürdürülebilir Şehirler Çerçevesi, Türkiye’nin şehirleri için en fazla anlamlı olan üç boyutu (çevresel, ekonomik/finansal ve sosyal) ele alıyor. Çerçeve ayrıca; şehirleri Planlı Şehirden Sağlıklı Şehre ve nihai olarak Akıllı Şehre kadar uzanan bir sürdürülebilirlik spektrumu üzerinde ilerletecek kapsamlı ve entegre bir planlama sürecinin birer parçasını oluşturan mekansal, çevresel ve finansal planlama araçlarını belirliyor.


Proje iki bileşenden oluşuyor. Bilesen A: “Belediye Yatırımları” talep odaklı bir yaklaşım ile belediye altyapı yatırımları için finansman sağlayacak. “Bilesen B - Proje Yönetimi” ise proje yönetimi, izleme ve değerlendirme, erişim ve iletişim faaliyetlerine yönelik mal alımlarını ve danışmanlık hizmetlerini finanse edecek.


Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın “Marka Şehir ve Her Alanda 01. Adana Hayali”ni gerçekleştirecek proje portföyünde, akıllı şehirler, Raylı Tasıma 2.Etap Projesi, şehiriçi tramvay, yenilebilir enerji, hafif raylı sistemler, Çukurova-ray, kent içi katlı otoparklar, içme suyuna erişim, katı atık yönetim sistemleri, kültürel-sanatsal-sportif projeler, ulaşım ana planı, dezavantajlı gruplar ıçin projeler, kırsal ve kentsel kalkınmayı geliştirecek, bölgesel kalkınmaya katkı sağlayacak kısa, orta ve uzun vadede yapılması planlanan birçok proje bulunuyor.


Farklı bütçelere sahip olan projelerin ikraz, kredi, hibe, yap-işlet-devret, gelir paylaşımı gibi farklı araç ve modellerle uluslararası bölgesel veya yerel fon sağlayıcı kurum ve kuruluşlarca tamamen veya kısmen finansmanı planlanmakta.


Ayrıca; mevcut mali durum dikkate alınarak, öz kaynaklarla finanse edilerek sürdürülen projelerin fayda maliyet analizleri sonucunda kaynakların ekonomik, verimli ve etkin kullanılarak önceliklendirme çalışmalarının da devam ettiği bildirildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Temmuz 2019 Salı 13:07
  1. sanat
  2. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Fatma Şahin’den "24 Temmuz Basın Bayramı" kutlaması
    1. Fatma Şahin’den "24 Temmuz Basın..
    2. Yemek deyip geçmeyin
    3. Daimler ve Bosch’un "otomatik vale..
    4. Günün ilk yarısında işlem hacmi..
    5. İşçiler neye uğradığına şaşırdı!..
    6. Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
    7. İngiltere, Mali'ye asker gönderiyor
    8. Günün ilk yarısında şehir..
    9. Çin'den ABD'ye "Hong Kong'dan kara..
    10. Borsada günün ilk yarısı (2)
    11. Borsada günün ilk yarısı (1)
    12. Gazze’de kanalizasyon suları Akdeniz’i..
    13. Puslu buldu, jandarma yakaladı
    14. Mektebim Okulları'ndan tüm..
    15. GÜNCELLEME - Elazığ merkezli silah..
    16. Kuşadası’nda uyuşturucu operasyonu
    17. Ön kuluçka programı başladı
    18. Orman yangınlarına yerli koruma
    19. İnderesi Tabiat Parkının ilk etabı..
    20. GAÜN tercihin gözdesi
    21. Başkan Dağdelen: “Vatandaşlarımızın..
    22. Cenk Koray kabri başında anıldı
    23. Ateşlenen çocuğunuz için panik yapmayın
    24. Binali Yıldırım: "ABD ile inişli..
    25. Libyalı hasta obezite cerrahisiyle..
    26. İl Genel Meclis Başkanı Yıldız ve..
    27. "KKTC'ye 750 milyon liralık kaynak..
    28. Jotun boya Van’da tanıtıldı
    29. Başkan Öz’den 23 Temmuz mesajı
    30. Meteorolojiden sağanak uyarısı
    Karanlık Odatv'den ayrılan Nihat Genç'ten yeni açıklama!
    Karanlık Odatv'den ayrılan Nihat Genç'ten yeni açıklama!
    Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu, duyarlı Müslümanların sesi oldu! İlahiyat fakültelerindeki dinsizlik deşifre edildi
    Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu, duyarlı Müslümanların sesi oldu! İlahiyat fakültelerindeki dinsizlik deşifre edildi
    Çavuşoğlu'ndan Rusya'nın Su-35 teklifine cevap
    Çavuşoğlu'ndan Rusya'nın Su-35 teklifine cevap
    Tüm dünyaya duyuruldu! ABD askeri bölgeden çekildi
    Tüm dünyaya duyuruldu! ABD askeri bölgeden çekildi
    Sivas’ı kim yönetiyor?
    Sivas’ı kim yönetiyor?

    Günün Karikatürü

    22 Temmuz 2019
    Saldırılar sonrası Rusya'dan açıklama
    Saldırılar sonrası Rusya'dan açıklama
    Sahnede can verdi! Şov sanıp dakikalarca alkışladılar
    Sahnede can verdi! Şov sanıp dakikalarca alkışladılar