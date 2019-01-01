Marka projeleri dünyaya pazarlıyor

Emlakçı esnafında birinci el markalı konut satışlarında çok fazla kabiliyetinin olmadığını dile getiren ByDoping CEO’su Bültent Öztürk, kurdukları ekiple markalı konut sektöründe uluslararası kalitede hizmetler verdiklerini söyledi. Alternatif satış ağlarının gelişimi konusunda çalışmalar gerçekleştirdiklerini anlatan Öztürk, “Şu anda 15’i yazılımcı olmak üzere toplamda 55 kişilik bir ekibimiz var. Kurulum aşamasından itibaren 2,5 yıllık geliştirme çalışması yaptık ve yıllık 2,2 milyon lira geliştirme bütçesi harcadık. Bu emeklerin sonunda 2018 yılında 632 adet gayrimenkul satışı gerçekleştirdik ve 483 milyon ciro elde ettik. İlk yılımızda 16 gayrimenkul geliştirici marka ile işbirliği yaptık. 2019 yılında da ciromuzu 5 kat büyüterek 2,5 milyar lira ciroya ulaşmayı hedefliyoruz’’ dedi.

Dünyada kullanılan bir ağ olacağız

Öztürk, BAE, Körfez Ülkeleri, Rusya, Avrupa ve Türk Cumhuriyetlerinde ülke temsilcilikleri kuracaklarını dile getirerek, “Temelleri Türkiye’de atılan, tüm dünyada kullanılan bir ağ olacağız” şeklinde konuştu. 2018 yılına kadar yönlendirdikleri her üç müşteriden birinin satış olarak geri döndüğüne dikkat çeken Öztürk, ‘’2019 yılının ilk ayına bakarsak yönlendirdiğimiz her dört müşteriden bir tanesinin satışla kapatıldığını görüyoruz. Bu rakamlar son dönemin en iyi rakamları” dedi.