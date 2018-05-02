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Mark Zuckerberg'in İfade Verirkenki Duygusal Değişimleri Analiz Edildi

Emotion Research Lab isimli YouTube kanalı, senatörün sorusuna yanıt verirken Mark Zuckerberg'in girdiği ruh hallerini bilimsel olarak analiz etti.

02 Mayıs 2018 Çarşamba 16:43

Bildiğiniz gibi Mark Zuckerberg, Cambridge Analytica skandalıyla alakalı geçtiğimiz haftalarda  ABD Senatosu'nun karşısına çıkmış ve bayağı bir terlemişti. O günden beri sosyal medyada çeşitli geyiklere malzeme olan, üzerine uzun uzun konuşulup tartışılan bu yargılama bir de video analizi olarak karşımıza çıkıyor.

Yayınlanan bu analiz hem senatör Orrin Hatch'in, hem de Mark Zuckerberg'in duygu değişimlerini oransal olarak bizlere gösteriyor. Senatörün bu kısa analiz esnasında Mutlu - İğrenmiş olduğu görülürken, Zuckerberg'in ise çoğunlukla sinirli, biraz da mutlu olduğu görülüyor.

Videoda izlediğiniz diyalog ise şu şekilde:

Senatör: Kullanıcılarınızdan hiçbir şekilde ücret talep etmediğiniz bir iş modelini nasıl yürütebiliyorsunuz?

Mark: Senatör, biz reklam alıyoruz.

Video ile ilgili sizin analiziniz ve düşünceniz nedir bilmiyorum ama çoğunluğun aksine ben Zuckerberg'in büyük bir risk alarak çıktığı senatoda iyi iş çıkardığını düşünenlerdenim. Olabildiğince az gündem malzemesi çıkararak, alabildiğine az ve gereksiz konuşarak iyi bir sınav verdi gibi. Farkındaysanız skandalın etkileri de git gide azalıyor. Bakalım önümüzdeki dönemde Facebook için işler daha iyiye gidecek mi?

 

Haber Tarihi: 02 Mayıs 2018 Çarşamba 16:43
  1. Mark Zuckerberg
  2. karakter analizi
  3. Cambridge Analytica skandalı

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