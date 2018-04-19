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Mark Zuckerberg'den skandal açıklama! 'Bana güvendiler sanırım, aptallar'

Facebook geçtiğimiz günlerde 87 milyon kullanıcısının bilgilerini çaldırarak büyük bir skandala imza atmıştı. Miyonlarca insanın skandala yönelik tepkisi büyürken, Facebook'un sahibi Mark Zuckerberg, yeni bir skandala daha imza attı.

19 Nisan 2018 Perşembe 15:36
Mark Zuckerberg'den skandal açıklama! 'Bana güvendiler sanırım, aptallar'

87 milyon insanın bilgilerini çaldıran Facebook'a bir eleştiri de sosyal ağın ilk üyelerinden birinden geldi.Mark Zuckerberg'in 2004'te Harvard Üniveristesi'nde öğrenciyken kurduğu sosyal ağın ilk kullanıcılarından olan eski bir Harvard öğrencisi Julia Carrie Wong, Guardian Gazetesi'ne Zuckerberg'in ilk yıllarını değerlendirdi.
14 yıl sonra ne kadar büyük bir hata yaptıklarının farkına vardığına dikkat çeken Wong, ilk yıllarla ilgili kamuoyuna da yansıyan şu anekdotu paylaştı. Wong, "Elimde 4000 kişinin e-postaları, resimleri, adresleri ve diğer bilgileri var, diyen Zuckerberg, 'Bunu nasıl başardın' sorusuna şu cevabı vermişti: İnsanlar az önce gönderdi. Neden bilmiyorum ama bana güvendiler sanırım. Aptallar." dedi.

ÇÖPÜNÜ BİLE KORUYOR

Zuckerberg'in Facebook kullanıcılarının bilgi güvenliğini ilk yıllardan bu yana önemsemediğini ifade eden Wong, sonraki yıllarda Zuckerberg'in kendi mahremiyeti için çöplerini bile izleyen güvenlik görevlilerini işe aldığına dikkat çekti.
Habere göre Wong, Zuckerberg'in ilk yıllarda, "İnsanlar hakkında bir şey öğrenmek için artık onlara soru sormamıza gerek yok. Facebook profiline bakın yeter" dediğini hatırlatarak, "Şimdi çok utanıyorum" dedi..

Haber Tarihi: 19 Nisan 2018 Perşembe 15:36
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