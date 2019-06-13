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İmzalar atıldı! Sumudica resmen Süper Lig'de

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Gazişehir Gazintep, Rumen teknik adam Sumudica ile sözleşme imzaladı.

13 Haziran 2019 Perşembe 22:29
İmzalar atıldı! Sumudica resmen Süper Lig'de

Gazişehir Gaziantep, Rumen teknik adam Marius Sumudica ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Türkiye'yi çok sevdiği için döndüğünü açıklayan Sumudica, "Suudi Arabistan'da sözleşmem devam ediyordu ancak bu ülkeyi çok sevdiğim için dönmek istedim. Söz veriyorum bu sezon en kötü ilk 10 arasında ligi tamamlayacağız" dedi.

Süper Lig'de daha önce 2017/18 sezonunda Kayserispor'u da çalıştıran Sumudica, çıktığı 39 maçta, 19 galibiyet, 9 beraberlik ve 12 mağlubiyet almıştı.

 

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Haber Tarihi: 13 Haziran 2019 Perşembe 22:29
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