Marine Le Pen'den NATO'ya 'Rusya'yı alın' çağrısı

Ulusal Cephe lideri Le Pen, Twitter'dan yaptığı açıklamada "NATO, Sovyetler Birliği'nin çökmesinden beri neye hizmet ediyor? Bu gerçek bir soru. İttifak'a aşırı İslamcılık ve terörle mücadele gibi yeni bir görev verebilir miyiz?" ifadelerini kullandı.

Le Pen, bu görev çerçevesinde Rusya'nın da İttifak'a dahil edilmesi gerektiğini de ekledi.

Brüksel'de bugün iki gün sürecek NATO zirvesi başlayacak.