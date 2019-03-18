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Marinalar Mudanya’nın çehresini değiştirecek

Cumhur İttifakı AK Parti Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın açıkladığı projeler arasında yer alan marinalar ile Mudanya’nın çehresi değişecek.

18 Mart 2019 Pazartesi 09:13
Marinalar Mudanya’nın çehresini değiştirecek

Cumhur İttifakı AK Parti Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın açıkladığı projeler arasında yer alan marinalar ile Mudanya’nın çehresi değişecek.


AK Parti Bursa Milletvekili Zafer Işık ve Büyükşehir ile Mudanya Meclis Üyesi Adayı Kadir Kahraman, yat limanı ve dolgu alanında incelemelerde bulundu. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve Mudanya Belediye Başkan Adayı Ahmet Murat Ünal’ın sahil ile ilgili bir çok projeleri olduğuna değinen Işık, “Bunlardan bir tanesi Mudanya, Kumyaka ve Güzelyalı’daki barınaklar. Bunları marina olarak kullanılması, kapasitelerinin arttırılması, genişletilmesi, sosyal tesis ile donatıların yapılarak, halka arz edilmesi en önemli projelerimizden bir tanesi. Gerek kurum görüşleri, gerekse finansmanları açısından tüm hazırlıklarımız tamamlandı. En yakın zamanda projeler hayata geçecek. Daha büyük yatların buraya gelmesi, hem de sayı ile ilgili artış olacak. Seçim sonra projelerimiz hayata geçecek” dedi.



“Sosyal donatı alanları kazandıracağız”


Mudanya’nın vitrini hızla ilerlediğine dikkat çeken Işık, “Dolgu alanına yapacağımız sahil, park ve konser alanı ile Mudanya’nın sahil çevresini komple değiştirmeyi planlıyoruz. Burası yaklaşık 30 dönümlük bir alan. Burada konser, festival alanları, teknelerin denize inebileceği rampalar, lunaparklar ve sosyal donatılarla olacak. Bu bölgenin yaklaşık yüzde 80’ini yeşil alandan oluşacak. Dolayısıyla Mudanya çok ciddi anlamda katkı sağlayacak” diye konuştu.


Esnaf ve vatandaşlarla selamlaşan Işık, daha sonra seçim tırında balon ve bez poşet dağıttı. Ayrıca Işık, seçim tırında vatandaşlara Acemler Kavşağı ile birlikte Başkan Aktaş’ın pek çok projesinden bahsetti.

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Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 09:13
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